Клімкін анонсував закупку вертольотів у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Україна хоче купити у Франції її гелікоптери. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Зараз Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан поїде підписувати з Арсеном Аваковим протокол про наміри щодо купівлі французьких гелікоптерів”, — повідомив П.Клімкін.
У грудні стало відомо, що Державний департамент надав ліцензію на продаж Україні потужних снайперських гвинтівок. Пізніше у зовнішньополітичному відомстві США також заявили про готовність надати Україні потужніші оборонні озброєння.
Нагадаємо, в березні Сполучені Штати Америки підтвердили передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Американські ЗМІ, з посиланнями на численні джерела у Держдепі, також заявляли про план президента США Дональда Трампа погодити продаж Україні протитанкових переносних ракетних коплексів Javelin.