Климкин анонсировал закупку вертолетов во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украина хочет купить у Франции ее вертолеты. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Сейчас Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях по покупке французских вертолетов", - сообщил П.Климкин.
В декабре стало известно, что Государственный департамент предоставил лицензию на продажу Украине мощных снайперских винтовок. Позже во внешнеполитическом ведомстве США также заявили о готовности предоставить Украине мощные оборонительные вооружения.
Напомним, в марте США подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Американские СМИ, со ссылкой на многочисленные источники в Госдепе, также заявляли о плане президента США Дональда Трампа согласовать продажу Украине противотанковых переносных ракетных коплексов Javelin.