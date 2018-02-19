Кличко зміг об'єднати різні партії в столиці для досягнення реальних цілей - блогер

Він уточнив, що особливо ясно видно ефективність Київради в порівнянні з тим, як працює Верховна Рада України.

"Подивився на днях трансляцію засідання Київради. Потрібно сказати, що в порівнянні з Верховною Радою, як кажуть в Одесі, це дві великі різниці, причому, не в останню чергу завдяки Віталію Кличку. Адже що ми бачимо в парламенті? Значна кількість депутатів в принципі не ходять на сесії - хто давно ховається в Москві, хто просто "втратив інтерес" до роботи. Періодично спікеру доводиться достроково закривати засідання, так як депутатів у залі недостатньо для роботи Ради ", - нагадав блогер.

За його словами, ситуація в Київраді кардинально відрізняється, так як його депутати працюють набагато ефективніше, ніж нардепи в Раді.

"У Київраді ж за кожне рішення голосують по 80-90 депутатів з 120. Причому, що цікаво - і фракції провладні, і опозиційні. Так, наприклад, обранці від "Свободи" постійно задають каверзні питання, критикують деякі дії чиновників, але навіть опозиція потрібні місту рішення підтримує. І ті системні перетворення, які ми зараз спостерігаємо в Києві, стали можливими саме тому, що меру вдалося об'єднати різні партії заради досягнення реальних цілей. Завдяки цьому за минулий рік досягнуто дійсно рекордні показники: відкриті 10 садочків, відремонтовані 8 лікарень, замінені 302 км доріг і багато іншого. Причому, що знаково, всі фракції Київради підтримали бюджет на цей рік, де доходи плануються на кілька мільярдів більше, ніж в успішному 2017 році. Якщо бути точним, то з 120 депутатів 95 підтримали бюджет - тобто практично весь зал ", - заявив Макаровський.

Він звернув увагу на те, що подібна ефективність роботи Київради спостерігається вперше за 20 років.

"Я пам'ятаю" розбрід і хитання "київських депутатів при Черновецькому і Поповича, коли рішення часто приймалися з перевагою в один голос, коли регулярно блокували трибуну, коли депутати билися в залі. Все це залишилося в минулому. Вперше за 20 років я бачу Київрада, який просто виконує свою роботу, і справляється з нею добре. Кличко вдалося успішно об'єднати самі різновекторні політсили заради спільної мети - зробити Київ краще. По-моєму, саме так і повинні працювати місцеві ради і адміністрації, і іншим містам України впору брати з Києва приклад ", - уклав блогер.