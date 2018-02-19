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Кличко смог объединить разные партии в столице для достижения реальных целей – блогер

Кличко смог объединить разные партии в столице для достижения реальных целей – блогер

Киев  •  УНН

 • 3164 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Системные преобразования, происходящие в Киеве, стали возможны благодаря усилиям мэра Виталия Кличко, сумевшего объединить разные партии Киевсовета для эффективной работы. Об этом у себя на странице в Facebook написал блогер Владимир Макаровский, передает УНН.

Он уточнил, что особенно ясно видна эффективность Киевсовета в сравнении с тем, как работает Верховная Рада Украины.

“Посмотрел на днях трансляцию заседания Киевсовета. Нужно сказать, что в сравнении с Верховной Радой, как говорят в Одессе, это две большие разницы, причем, не в последнюю очередь благодаря Виталию Кличко. Ведь что мы видим в парламенте? Значительное количество депутатов в принципе не ходят на сессии — кто давно прячется в Москве, кто просто "утратил интерес" к работе. Периодически спикеру приходится досрочно закрывать заседания, так как депутатов в зале недостаточно для работы Рады”, — напомнил блогер.

По его словам, ситуация в Киевсовете кардинально отличается, так как его депутаты работают намного эффективнее, чем нардепы в Раде.

“В Киевсовете же за каждое решение голосуют по 80-90 депутатов из 120. Причем, что интересно — и фракции провластные, и оппозиционные. Да, например, избранники от "Свободы" постоянно задают каверзные вопросы, критикуют некоторые действия чиновников, но даже оппозиция нужные городу решения поддерживает. И те системные преобразования, которые мы сейчас наблюдаем в Киеве, стали возможными именно потому, что мэру удалось объединить разные партии ради достижения реальных целей. Благодаря этому за прошлый год достигнуты действительно рекордные показатели: открыты 10 садиков, отремонтированы 8 больниц, заменены 302 км дорог и многое другое. Причем, что знаково, все фракции Киевсовета поддержали бюджет на этот год, где доходы планируются на несколько миллиардов больше, чем в успешном 2017 году. Если быть точным, то из 120 депутатов 95 поддержали бюджет — то есть практически весь зал”, — заявил Макаровский.

Он обратил внимание на то, что подобная эффективность работы Киевсовета наблюдается впервые за 20 лет.

“Я помню "разброд и шатание" киевских депутатов при Черновецком и Попове, когда решения часто принимались с перевесом в один голос, когда регулярно блокировали трибуну, когда депутаты дрались в зале. Все это осталось в прошлом. Впервые за 20 лет я вижу Киевсовет, который просто выполняет свою работу, и справляется с ней хорошо. Кличко удалось успешно объединить самые разновекторные политсилы ради общей цели — сделать Киев лучше. По-моему, именно так и должны работать местные советы и администрации, и другим городам Украины впору брать с Киева пример”, — заключил блогер.

Украинские Национальные Новости

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