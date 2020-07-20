Кличко заявив, що завтра відновлять роботу шести дитячих санаторіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Києві з 21 липня відновлюється робота шести муніципальних санаторних закладів для дітей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на сторінці у Facebook, передає УНН.
"З 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні дітлахи, які цього потребують, зможуть розпочати реабілітацію та лікування. Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок дітям", - написав Кличко.
Він наголосив, що санаторії працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів та будуть заповненими на 50%.
Окрім того, мер повідомив, що днями був перевірений на готовність до відновлення роботи після карантину дитячий санаторій "Орлятко" у Ворзелі.
"Санаторій має гастроентерологічний та ортопедичний профіль. Заклад частково відремонтували, утеплили, закупили спортивний інвентар, медичне обладнання та меблі", - зазначив Кличко.
"Також, дбаючи про здоров‘я наших дітей, цього року плануємо відкрити ще два відділення для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями - у санаторії "Лісова поляна" та ендокринологічними захворюваннями - у санаторії "Ялинка", - наголосив мер столиці.
Нагадаємо, у Києві з початку пандемії зафіксовано вже 6961 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, за останню добу коронавірус підтвердили у 77 осіб.