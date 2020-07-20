Кличко заявил, что завтра возобновят работу шести детских санаториев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киеве с 21 июля возобновляется работа шести муниципальных санаторных заведений для детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на странице в Facebook, передает УНН.
"С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - написал Кличко.
Он отметил, что санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.
Кроме того, мэр сообщил, что на днях был проверен на готовность к восстановлению работы после карантина детский санаторий "Орлятко" в Ворзеле.
"Санаторий имеет гастроэнтерологический и ортопедический профиль. Заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель", - отметил Кличко.
"Также, заботясь о здоровье наших детей, в этом году планируем открыть еще два отделения для реабилитации детей с кардиоревматологический заболеваниями - в санатории "Лісна поляна" и эндокринологическими заболеваниями - в санатории "Ялинка", - отметил мэр столицы.
Напомним, в Киеве с начала пандемии зафиксировано уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19, за последние сутки коронавирус подтвердили у 77 человек.