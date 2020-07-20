Кличко заявил, что завтра возобновят работу шести детских санаториев

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26698 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101348 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106229 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110461 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131106 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102006 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102578 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104419 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кличко заявил, что завтра возобновят работу шести детских санаториев

Кличко заявил, что завтра возобновят работу шести детских санаториев

Киев  •  УНН

 • 10320 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киеве с 21 июля возобновляется работа шести муниципальных санаторных заведений для детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на странице в Facebook, передает УНН.

"С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - написал Кличко.

Он отметил, что санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.

Кроме того, мэр сообщил, что на днях был проверен на готовность к восстановлению работы после карантина детский санаторий "Орлятко" в Ворзеле.

"Санаторий имеет гастроэнтерологический и ортопедический профиль. Заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель", - отметил Кличко.

"Также, заботясь о здоровье наших детей, в этом году планируем открыть еще два отделения для реабилитации детей с кардиоревматологический заболеваниями - в санатории "Лісна поляна" и эндокринологическими заболеваниями - в санатории "Ялинка", - отметил мэр столицы.

Напомним, в Киеве с начала пандемии зафиксировано уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19, за последние сутки коронавирус подтвердили у 77 человек.

Украинские Национальные Новости

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