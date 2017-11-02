Кличко запустив другу нитку Головного каналізаційного колектора Києва

“Сьогодні ми запускаємо в роботу новозбудовану другу нитку Головного каналізаційного колектора Києва. Колектор збирає стоки з усього міста. Це один із найбільших інфраструктурних проектів за останні роки”, - сказав мер під час відкриття.

Віталій Кличко наголосив, що нова нитка замінить в експлуатації старий колектор, який ще у 1999 році був визнаний аварійним і давно потребував капітального ремонту. При цьому він підкреслив, що подальша експлуатація старого колектора могла спричинити масштабну екологічну катастрофу не лише в столиці, а й в масштабах всієї країни.

Віталій Кличко нагадав, що у 2015 році на вулиці Кирилівській стався обвал колектора через корозію, і кілька районів Києва на кілька днів залишалися без води. І тоді, лише завдяки оперативності ремонтників, вдалося швидко ліквідувати аварію — 24 години на добу працювали бригади “Метробуду” та “Київводоканалу”.

Віталій Кличко зауважив, що того ж року столична влада відновила будівництво колектора-дублера. За його словами, за ці 2,5 роки робіт виконано більше, ніж за попередніх 20 років. Він нагадав, що будівництво другої нитки розпочалося ще у 1994 році, але практично нічого не було зроблено.

“Для нас будівництво другої нитки стало стратегічним питанням. Колектор — один із найбільших та найважливіших інфраструктурних об’єктів міста після метрополітену. Якби сталася велика аварія на колекторі, то все місто могло залишитися без води”, — наголосив мер Києва.

За словами Віталія Кличка, загальна довжина другої нитки колектора складає майже 10 кілометрів, він приймає стоки від колекторів районного значення. При будівництві об’єкту використовувалися сучасні технології. Гарантію на цей колектор дають не менше 100 років.

“Я дуже радий, що ми реалізували цей проект. Я можу з полегшенням зітхнути”, - додав Віталій Кличко. Він зазначив, що на сьогодні завершується переключення третьої - останньої черги нового колектора.

Будівництво об’єкта фінансувалося спільно коштом міського та державного бюджетів. Загальна вартість проекту понад 1,3 млрд грн. Дві третини будівництва фінансувало місто, одну третину — держава. Віталій Кличко подякував усім, хто причетний до втілення цього важливого проекту — колективам “Метробуду” та “Київводоканалу”.

Мер Києва також подякував за співпрацю Віце-прем’єр міністру Геннадію Зубку, який був присутній на запуску другої нитки колектора, та уряду.

Головний міський самопливний каналізаційний колектор довжиною 9,2 км, діаметром — 2,9 м був введений у експлуатацію у 1970 році. Ще у 1999 році об’єкт за результатами обстеження був визнаний як аварійний та непридатний до експлуатації.

У 2005 році перша нитка Головного міського каналізаційного колектора у місті Києві була внесена до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів державного значення. Обстеження колектора, які проводилися у 2007, 2010 та 2014 роках, виявили, що у деяких місцях глибина корозії сягала 15 см. На арматурі стін і перекриттів та загалом на усіх забетонованих металевих конструкціях корозія з кожним роком проявлялася все глибше, що зробило подальше обстеження колектору практично неможливим. Із метою забезпечення надійного водовідведення стоків правобережної частини Києва у 1994 р. було розпочате будівництво колектора-дублера — другої нитки Головного каналізаційного колектора.