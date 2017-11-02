Кличко запустил вторую нитку Главного канализационного коллектора Киева

"Сегодня мы запускаем в работу построенную вторую нитку Главного канализационного коллектора Киева. Коллектор собирает стоки со всего города. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов за последние годы", - сказал мэр во время открытия.

Мэр отметил, что новая нить заменит в эксплуатации старый коллектор, который еще в 1999 году был признан аварийным и давно нуждался в капитальном ремонте. При этом он подчеркнул, что дальнейшая эксплуатация старого коллектора могла вызвать масштабную экологическую катастрофу не только в столице, но и в масштабах всей страны.

Виталий Кличко напомнил, что в 2015 году на улице Кирилловской произошел обвал коллектора из-за коррозии, и несколько районов Киева на несколько дней оставались без воды. И тогда, только благодаря оперативности ремонтников, удалось быстро ликвидировать аварию - 24 часа в сутки работали бригады "Метростроя" и "Киевводоканала".

Также он отметил, что того же года столичная власть возобновила строительство коллектора-дублера. По его словам, за эти 2,5 года работ выполнено более, чем за предыдущие 20 лет. Он напомнил, что строительство второй нитки началось еще в 1994 году, но практически ничего не было сделано.

"Для нас строительство второй нитки стало стратегическим вопросом. Коллектор - один из крупнейших и важнейших инфраструктурных объектов города после метрополитена. Если бы произошла крупная авария на коллекторе, то весь город могло остаться без воды", - подчеркнул мэр Киева.

По словам Виталия Кличко, общая длина второй нитки коллектора составляет почти 10 километров, он принимает стоки от коллекторов районного значения. При строительстве объекта использовались современные технологии. Гарантию на этот коллектор дают не менее 100 лет.

"Я очень рад, что мы реализовали этот проект. Я могу с облегчением вздохнуть », - добавил Виталий Кличко. Он отметил, что на сегодня завершается переключение третьей - последней очереди нового коллектора.

Строительство объекта финансировалось совместно счет городского и государственного бюджетов. Общая стоимость проекта более 1,3 млрд грн. Две трети строительства финансировал город, одну треть - государство. Виталий Кличко поблагодарил всех, кто причастен к воплощению этого важного проекта - коллективам "Метростроя" и "Киевводоканала".

Мэр Киева также поблагодарил за сотрудничество Вице-премьер министру Геннадию Зубко, который присутствовал на запуске второй нитки коллектора, и правительства.

Главный городской самотечный канализационный коллектор длиной 9,2 км, диаметром - 2,9 м был введен в эксплуатацию в 1970 году. Еще в 1999 году объект по результатам обследования был признан аварийный и непригодный к эксплуатации.

В 2005 году первая нитка Главного городского канализационного коллектора в Киеве была внесена в Государственный реестр потенциально опасных объектов государственного значения. Обследование коллектора, которые проводились в 2007, 2010 и 2014 годах, обнаружили, что в некоторых местах глубина коррозии достигала 15 см. На арматуре стен и перекрытий и вообще на всех забетонированным металлических конструкциях коррозия с каждым годом проявлялась все глубже, что сделало дальнейшее обследование коллектора практически невозможным. С целью обеспечения надежного водоотвода стоков правобережной части Киева в 1994 году. Было начато строительство коллектора-дублера - второй нити Главного канализационного коллектора.