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Кличко відкрив оновлений парк “Відрадний” в Солом’янському районі столиці

Кличко відкрив оновлений парк “Відрадний” в Солом’янському районі столиці

Київ • УНН

 • 4309 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко відкрив після капітального ремонту парк “Відрадний” в Солом’янському районі столиці. Він, зокрема, оглянув паркову зону, дитячі майданчики, зони для занять спортом, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.

Парк був збудований близько півстоліття тому, однак востаннє ремонтні роботи тут здійснювали більше 10 років тому.

“Минулого року ми розпочали масштабні ремонтні роботи у столичних парках, аби вони стали сучасними та комфортними зонами відпочинку для киян і гостей міста. Сьогодні, нагадаю, прикладом такого золотого стандарту парків є парк “Наталка” на Оболоні. І ми не збавляємо темпів. Наприкінці травня, до Дня міста, відкрили ще одну зону відпочинку в центрі міста — парк “Володимирська гірка”. Сьогодні ж презентуємо після капітального ремонту парк “Відрадний”, — заявив міський голова.

У парку створили зелений лабіринт, облаштували нові доріжки, встановили систему поливу. Також в зоні відпочинку поставили 100 нових лав та 100 урн, облаштували нове сучасне освітлення.

Є в оновленому парку і поле для міні-футболу, дитячий майданчик для дітей дошкільного віку та унікальна велодоріжка, по якій можна їздити не тільки на велосипедах, а й на роликах та скейтах.

“Вже невдовзі ми відкриємо після капітальних ремонтів й інші парки, де тривають сьогодні роботи. Київ — місто парків. І наше завдання, щоб парки в Києві були високого рівня, рівня європейської столиці”, — додав мер.

Кличко зауважив, що наразі масштабні капітальні ремонтні роботи тривають у п’яти міських парках — в Сирецькому парку, парках “Перемога”, “Совки”, парку Партизанської слави, на другій черзі парку “Наталка”.

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