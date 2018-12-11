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Кличко відкрив моніторинговий центр, який контролює якість прибирання міста від снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко відкрив диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації, що розташований в приміщенні КК "Київавтодор", передає УНН з посланням на прес-службу КМДА.

Кличко відкрив моніторинговий центр, який контролює якість прибирання міста від снігу

"Ми знаходимося в Єдиному диспетчерському центрі моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації. Це автоматизована система централізованого контролю і управління комунальною технікою і персоналом комунальних підприємств, - сказав мер Києва. - Ще декілька років тому, коли йшли опади, мер виїжджав в кожне ШЕУ, перевіряв, де і як працюють спецавтівки. А водії, відпрацювавши маршрут, поверталися в ДЕПО, щоб отримати наступне завдання, куди їм їхати прибирати далі. На сьогодні ці процеси автоматизовані. І вся інформація доступна в одному місці. А робота спецтехніки управляється і контролюється звідси", - відзначив Кличко.

Так, диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації забезпечує опрацювання даних GPS-трекерів, встановлених на спецавтомобілі, для моніторингу розташування, маршруту руху комунальної техніки.  Центр надає можливість відображення в гео-системі місцезнаходження техніки та типу виконуваної роботи.  Зокрема, це буде дуже корисним і ефективним, наприклад, під час прибирання міста в снігопади.

"Також на кожну одиницю комунальної техніки в залежності від типу та моделі визначаються ліміти швидкості. Тож система реєструє за даними з GPS-трекерів перевищення швидкості та сигналізує про це.  Система сигналізує і про відхилення від маршруту. Що теж важливо", - відзначив Кличко.

Так, система дозволяє, робити зріз інформації щодо роботи техніки по районах або по кожній окремій одиниці (номерний знак, швидкість, вид авто, вид виконуваних робіт тощо ).

Крім того, система призначена для диспетчерського управління та контролю за виконанням роботи комунальною технікою. Диспетчер може надсилати повідомлення водію і отримувати від нього зворотній зв’язок. Є, зокрема, і аудіозв'язок. У водія є екран, обладнаний для прийому повідомлень, моніторингу поточних даних авто та формування маршрутів.

Техніка моніторингового центру була закуплена відповідно до тендерних процедур. Загальна вартість – 3,9 млн гривень. У центрі обладнано робочі місця для 4 операторів (кожне робоче місце обладнане комп’ютером та 2 моніторами), системою моніторингу "відеостіна" (12 моніторів) та пультом керування роботизованими камерами з монітором. До системи моніторингу підключено більше 600 одиниць комунальної техніки.

Варто зауважити, що диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту підключений також до центральної системи відеоспостереження.

Нагадаємо, в рамках системи “Безпечне місто” у місті встановлено 6,8 тисяч камер. Уся інформація з камер надходить до міського дата-центру, де зберігається. Встановлені камери мають функцію розпізнавання облич, номерів автомобілів, з системою фіксації швидкості.

Також міський голова звернувся представників ЗМІ, аби ті у разі опадів у місті відвідували диспетчерський центр та отримували докладну інформацію про те, як прибирають місто.

За словами мера, така система працює поки тільки в Києві, проте як керівник Асоціації міст України він планує передавати досвід столиці й іншим українським містам.

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