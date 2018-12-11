Кличко открыл мониторинговый центр, который контролирует качество уборки города от снега

"Мы находимся в Едином диспетчерском центре мониторинга работы коммунального транспорта и сбора информации. Это автоматизированная система централизованного контроля и управления коммунальной техникой и персоналом коммунальных предприятий, - сказал мэр Киева. - Еще несколько лет назад, когда шли осадки, мэр выезжал в каждое ДЭУ, проверял, где и как работают спецавтивкы. А водители, отработав маршрут, возвращались в депо, чтобы получить следующее задание, куда им ехать убирать дальше. сегодня эти процессы автоматизированы. и вся информация доступна в одном месте. А работа спецтехники управляется и контролируется отсюда ", - отметил Кличко.

Так, диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта и сбора информации обеспечивает обработку данных GPS-трекеров, установленных на спецавтомобили для мониторинга местоположения, маршрута движения коммунальной техники. Центр предоставляет возможность отображения в гео-системе местонахождение техники и типа выполняемой работы. В частности, это будет очень полезным и эффективным, например, во время уборки города в снегопады.

"Также на каждую единицу коммунальной техники в зависимости от типа и модели определяются лимиты скорости. Поэтому система регистрирует по данным с GPS-трекеров превышение скорости и сигнализирует об этом. Система сигнализирует и об отклонении от маршрута. Что тоже важно", - отметил Кличко.

Так, система позволяет, делать срез информации о работе техники по районам или по каждой отдельной единицы (номерной знак, скорость, вид авто, вид выполняемых работ и т.п.).

Кроме того, система предназначена для диспетчерского управления и контроля за выполнением работы коммунальной техникой. Диспетчер может отправлять сообщения водителю и получать от него обратную связь. Есть в том числе и аудиосвязь. У водителя есть экран, оборудованный для приема сообщений, мониторинга текущих данных авто и формирования маршрутов.

Техника мониторингового центра была закуплена в соответствии с тендерных процедур. Общая стоимость - 3900000 гривен. В центре оборудованы рабочие места для 4 операторов (каждое рабочее место оборудовано компьютером и 2 мониторами), системой мониторинга "видеостена" (12 мониторов) и пультом управления роботизированными камерами с монитором. К системе мониторинга подключено более 600 единиц коммунальной техники.

Стоит заметить, что диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта подключен также к центральной системе видеонаблюдения.

Напомним, в рамках системы «Безопасный город» в городе установлено 6800 камер. Вся информация с камер поступает в городской дата-центра, где сохраняется. Установлены камеры имеют функцию распознавания лиц, номеров автомобилей, с системой фиксации скорости.

Также городской голова обратился представителей СМИ, чтобы те в случае осадков в городе посещали диспетчерский центр и получали подробную информацию о том, как убирают город.

По словам мэра, такая система работает пока только в Киеве, но как руководитель Ассоциации городов Украины он планирует передавать опыт столицы и другим украинским городам.