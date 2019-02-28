Кличко в Тель-Авіві підписав Меморандум про співпрацю у втіленні новітніх технологій у містах

У саміті, який відбувся в рамках технологічної виставки Muni-Expo “Глобальні рішення для „розумних“ міст і муніципальної безпеки”, взяли участь мери і делегації міст-членів Асоціації: Дніпра, Харкова, Житомира, Чернігова, Рівного, Вінниці, Маріуполя, Обухова та Вишневого.

“Тема безпеки у містах сьогодні дуже важлива для обох наших країн. Ми всі розуміємо, що безпека міст залежить від багатьох чинників: починаючи від якісних доріг, освітлення вулиць, забезпечення правопорядку — до безпеки кіберпростору, — відзначив Кличко на відкритті саміту. — В сучасному світі масштабність та кількість загроз, які постають перед містами, постійно зростає. Тому органи місцевого самоврядування повинні докладати максимум зусиль і залучати всі наявні ресурси та найсучасніші рішення. Сподіваюсь, що нинішній саміт стане майданчиком для пошуку інноваційних рішень у питаннях безпеки в наших містах та для залучення ізраїльських інвесторів до технологічних проектів у Києві, в Україні”, — відзначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що майже 4 роки Київ впроваджує систему Kyiv Smart City, в рамках якої, зокрема, реалізується проект “Безпечне місто”. Майже 7 тисяч “розумних” камер вже встановлено в столиці. Зокрема, завдяки роботі цієї системи тільки в 2018 році вдалося розкрити більше 3 тисяч злочинів.

“В результаті реалізації проекту „Безпечне місто“ злочинність у столиці зменшилася на 37%. Зокрема, знайшли на 31% більше викрадених авто. А також понад 100 людей — як злочинців, так і зниклих. Зафіксували 6 тисяч ДТП”, — наголосив Кличко.

Мер Києва взяв участь в панельній дискусії: “Міська безпека та розумне місто в Україні: проблеми та рішення. Співпраця між Ізраїлем та Україною”. У саміті, зокрема, взяли участьмери ізраїльських міст, представники уряду, дипломатичного корпусу, бізнесу Ізраїлю, Федерації місцевих органів влади в Ізраїлі, Торгово-промислової палати Ізраїль-Україна.

Також у Тель-Авіві Кличко зустрівся з керівниками компаній, які втілюють технологічні рішення для муніципального управління. Зокрема, детально ознайомився з розробками ізраїльської компанії, з якою Київ вже веде переговори про співпрацю. Йдеться про втілення в столиці України проекту єдиної платформи для реагування на звернення киян щодо проблем в різних сферах — від ЖКГ, до медичної допомоги, рятувальних та інших служб міста.