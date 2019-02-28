Кличко в Тель-Авиве подписал Меморандум о сотрудничестве в воплощении новых технологий в городах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко принял участие в первом израильско-украинском муниципальном саммите - The Israeli Ukrainian Muni Summit 2019 - и подписал Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины и Промышленно-инновационной Палатой Израиль-Украина, а также о сотрудничестве между АГУ и Федерацией местных органов власти Израиля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Виталия Кличко.
В саммите, который состоялся в рамках технологической выставки Muni-Expo "Глобальные решения для" умных "городов и муниципальной безопасности", приняли участие мэры и делегации городов-членов Ассоциации: Днепра, Харькова, Житомира, Чернигова, Ровно, Виннице, Мариуполя, Обухова и Вишневого.
"Тема безопасности в городах сегодня очень важна для обеих наших стран. Мы все понимаем, что безопасность городов зависит от многих факторов: начиная от качественных дорог, освещение улиц, обеспечения правопорядка - к безопасности киберпространства, - отметил Кличко на открытии саммита. - В современном мире масштабность и количество угроз, стоящих перед городами, постоянно растет. Поэтому органы местного самоуправления должны прилагать максимум усилий и использовать все имеющиеся ресурсы и современные решения. Надеюсь, что нынешний саммит станет площадкой для поиска инновационных решений в вопросах безопасности в наших городах и для привлечения израильских инвесторов в технологических проектов в Киеве, в Украине ", - отметил Виталий Кличко.
Он отметил, что почти 4 года Киев внедряет систему Kyiv Smart City, в рамках которой, в частности, реализуется проект "Безопасный город". Почти 7000 "умных" камер уже установлены в столице. В частности, благодаря работе этой системы только в 2018 году удалось раскрыть более 3 тысяч преступлений.
"В результате реализации проекта" Безопасный город "преступность в столице уменьшилась на 37%. В частности, нашли на 31% больше угнанных авто. А также более 100 человек - как преступников, так и пропавших. Зафиксировали 6000 ДТП ", - подчеркнул Кличко.
Мэр Киева принял участие в панельной дискуссии: «Городская безопасность и умный город в Украине: проблемы и решения. Сотрудничество между Израилем и Украиной ". В саммите, в частности, приняли участьмеры израильских городов, представители правительства, дипломатического корпуса, бизнеса Израиля, Федерации местных органов власти в Израиле, Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина.
Также в Тель-Авиве Кличко встретился с руководителями компаний, которые воплощают технологические решения для муниципального управления. В частности, детально ознакомился с разработками израильской компании, с которой Киев уже ведет переговоры о сотрудничестве. Речь идет о воплощении в столице Украины проекта единой платформы для реагирования на обращение киевлян относительно проблем в различных сферах - от ЖКХ, к медицинской помощи, спасательных и других служб города.