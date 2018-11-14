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Кличко: уперше за кілька десятиліть усі пологові будинки Києва забезпечені необхідним обладнанням

Кличко: уперше за кілька десятиліть усі пологові будинки Києва забезпечені необхідним обладнанням

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вперше за кілька десятиліть усі пологові будинки Києва забезпечені сучасним обладнанням. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час перевірки ремонтних робіт у Київському пологовому будинку №2.

За його словами, тільки впродовж останніх двох років на утримання дитячих лікарень та пологових будинків столиця виділила більш, як півтора мільярди гривень. З них цього року — майже 800 мільйонів. Крім того, в рамках міської цільової програми “Здоров’я киян” на охорону материнства та дитинства у 2017-2018 році було придбано медикаментів на 110 мільйонів. Понад 400 мільйонів витрачено на закупівлю сучасного обладнання.

“У Києві, першому серед українських міст, запроваджено систему раннього скринінгу новонароджених дітей на виявлення вад слуху. Завдяки закупленій та встановленій у Перинатальному центрі ретинальній камері стало можливим раннє виявлення патологій зору у новонароджених, — відзначив Кличко. — Діагностика та операційні втручання відбуваються в Перинатальному центрі в перші ж дні життя дитини. Ми закупили сучасні апарати УЗД, придбали сучасне обладнання для надання допомоги недоношеним дітям. Вперше за багато років усі пологові будинки Києва забезпечені сучасним обладнанням”, — сказав мер.

Він також відзначив, що протягом 2017-2018 років понад 330 мільйонів гривень спрямували на ремонти та реконструкцію дитячих медзакладів та пологових будинків.

Зокрема у Київського пологового будинку №2 було встановлено резервні джерела живлення, які в екстрених випадках можуть довго підтримувати діяльність установи. Капітально відремонтували бактеріологічну лабораторію, дах приміщення. Медзаклад розрахований на 190 ліжок. За рік тут приймають понад 5 тисяч пологів. А лікування у стаціонарі отримують майже 10 тисяч жінок.

Як заявив Кличко, в планах на наступний рік — здійснити роботи з термосанації приміщення. Це коштуватиме місту 25 мільйонів гривень.

“Це необхідно зробити, щоб в подальшому економити на постачанні тепла. Щоб забезпечити комфорт пацієнтів. Пологовий будинок №2 обслуговує мешканців Подільського, Оболонського, Деснянського та Голосіївського районів. Але, за необхідності, приймає жінок і з інших районів. Тут діє єдине в столиці відділення медицини плода. Працюють висококваліфіковані професіонали, які за допомогою сучасного обладнання, можуть надавати невідкладну допомогу ще ненародженим діткам та новонародженим немовлятам. Тому моє доручення до профільних заступників та начальників департаментів — тримати питання здійснення термсанації на контролі”, — підкреслив Кличко.

Мер зазначив, що для столичної влади реформування охорони здоров’я є одним із пріоритетів. У 2018 року видатки на медицину в бюджеті столиці суттєво збільшили — до 9,1 млрд грн. Значна частина коштів передбачена на капітальні ремонти та оснащення лікарень, закупівлю сучасного обладнання.

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