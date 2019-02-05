Кличко: сподіваюсь, що "MANIFESTA" ухвалить позитивне рішення щодо проведення 14-ї бієнале в Києві

“Сподіваюсь, що „MANIFESTA“ ухвалить позитивне рішення щодо проведення 14-ої бієнале саме в Києві. Оскільки ми маємо всі необхідні умови та ресурси і здатні організувати на найвищому рівні такий великий і престижний міжнародний захід”, — відзначив мер столиці.

Віталій Кличко запевнив гостей, що міська адміністрація забезпечить необхідні умови для роботи команди бієнале та запрошених кураторів і митців впродовж підготовки до бієнале та під час проведення заходу.

“Ми також надамо організаційну та адміністративну допомогу з пошуком приміщень та партнерських інституцій для проведення бієнале, сприятимемо і створенню мистецьких проектів у публічному просторі міста”, — сказав Кличко.

Мер Києва відзначив, що українська столиця — сучасне європейське місто з багатовіковою історією та численними пам“ятками, гостинне та безпечне місто. І нагадав, що Київ останніми роками успішно провів такі великі міжнародні події, як Євробачення, Фінал Лігі чемпіонів УЄФА, конгрес WBC.

“MANIFESTA” — європейська бієнале сучасного мистецтва, що змінює своє місце розташування кожних два роки, шукаючи нові і цікаві ландшафти для відображення нових культурних практик. Захід вважається одним з трьох найвпливовіших художніх

фестивалів Європи, разом з Венеційською бієнале та documenta.

Кандидатом на проведення бієнале може стати будь-яке європейське місто, регіон, острів або декілька міст. Місто-кандидат має подати офіційну заявку до Маніфести. Бієнале “MANIFESTA” організовується спільно Міжнародним фондом “MANIFESTA” та приймаючою стороною.

Попередні бієнале відбувалися в таких містах як Роттердам, Люксембург, Франкфурт, Цюрих, Палермо та інших. Наступну бієнале, у 2020 році, проведуть у Марселі.