Кличко: надеюсь, что "MANIFESTA" примет положительное решение о проведении 14-й биеннале в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко встретился с представителями международной биеннале современного искусства "MANIFESTA" чтобы обсудить возможное проведение мероприятия в Киеве в 2022 году. Столица Украины - в числе трех претендентов на организацию и проведение престижного художественного мероприятия. Киев подал заявку в октябре прошлого года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Виталия Кличко.
"Надеюсь, что" MANIFESTA "примет положительное решение о проведении четырнадцатого биеннале именно в Киеве. Поскольку мы имеем все необходимые условия и ресурсы и способны организовать на высоком уровне такой большой и престижный международный мероприятие ", - отметил мэр столицы.
Виталий Кличко заверил гостей, что городская администрация обеспечит необходимые условия для работы команды биеннале и приглашенных кураторов и художников в течение подготовки к биеннале и во время проведения мероприятия.
"Мы также предоставим организационную и административную помощь с поиском помещений и партнерских институтов для проведения биеннале, способствовать и созданию художественных проектов в публичном пространстве города", - сказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что украинская столица - современный европейский город с многовековой историей и многочисленными памяти "лотками, гостеприимный и безопасный город. И напомнил, что Киев в последние годы успешно провел такие крупные международные события, как Евровидение, Финал Лиги чемпионов УЕФА, конгресс WBC.
"MANIFESTA" - европейская биеннале современного искусства, меняет свое местоположение каждые два года, ища новые и интересные ландшафты для отображения новых культурных практик. Запад считается одним из трех самых влиятельных художественных
фестивалей Европы, вместе с Венецианской биеннале и documenta.
Кандидатом на проведение биеннале может стать любой европейский город, регион, остров или несколько городов. Город-кандидат должен подать официальную заявку в Манифесты. Биеннале "MANIFESTA" организуется совместно Международным фондом "MANIFESTA" и принимающей стороной.
Предыдущие биеннале происходили в таких городах как Роттердам, Люксембург, Франкфурт, Цюрих, Палермо и других. Следующую биеннале, в 2020 году, проведут в Марселе.