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Кличко розповів депутатам Київради про успішну роботу Київської адміністрації за 2018 рік

Кличко розповів депутатам Київради про успішну роботу Київської адміністрації за 2018 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради прозвітував перед депутатами про підсумки роботи столичної влади за 2018-й рік та окреслив плани, які втілюватимуть у Києві цього року, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

За словами мера, минулого року плани щодо наповнення бюджету столиця перевиконала. Якщо при ухваленні кошторису доходи в 2018-му планували на рівні 51,5 млрд гривень, то, за результатами року, фактично отримали 57,1 млрд.

"У 2018-му більшість коштів – майже дві третини - ми традиційно спрямували на соціально-культурну сферу. Освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру та спорт", - відзначив Кличко.

Він підкреслив, що на початку вересня в столиці відкрили найкращу, першу енергоефективну та "розумну" школу в Україні (номер 334 в Дарницькому районі). Загалом же за 4 роки в Києві побудували або повністю реконструювали 7 шкіл та 22 дитсадки. Тільки в 2018-му в столиці додалося 5 збудованих та реконструйованих дитсадків. Також відновили 32 групи в садках, що працюють.

Другою найбільшою статтею витрат бюджету була столична медицина. Видатки на неї становили 9,7 млрд грн. За словам мера столиці, минулого року капітально відремонтували відділення у 5 лікарнях та 2 пологових будинки. "Закупили для медзакладів найсучасніше обладнання на загальну суму 627 млн. грн. Вперше за кілька десятиліть усі пологові будинки столиці забезпечені сучасним обладнанням. Ми також придбали 24 автомобілі швидкої допомоги для Центру екстреної медичної допомоги. Усього ж, за кілька останніх років, місто закупило 140 спецавто медичної допомоги", - зазначив Віталій Кличко.

Одним з головних досягнень минулого року він назвав повернення під контроль громади теплоенергетичного комплексу міста. - Київ завершив 17-річну угоду з ПАТ "Київнерего".

У 2018-му столиця продовжила глобальний ремонт доріг. Зокрема, капітально відремонтували 11 великих вулиць. В межах середнього ремонту оновили 43 об’єкти. За кілька останніх років у Києві повністю оновили понад 830 кілометрів доріг. Відремонтували 26 мостів та шляхопроводів.

"Також хочу сказати, що ми продовжуємо оновлення парку спецтехніки столичних дорожників. Так, тільки в 2018-му за кошти міського бюджету закупили 78 одиниць нової техніки. Зокрема 44 трактори та 10 міні-навантажувачів. І сьогодні в Києві з понад 400 одиниць спецтехніки половина авто - нові і сучасні", - підкреслив Кличко.

Він наголосив, що за останніх кілька років вдалося оновити і рухомий склад громадського комунального транспорту. Місто закупило 103 нових тролейбуси, 45 сучасних трамваїв та 100 нових автобусів. На базі ДЕПО імені Шевченка облаштували сервісний центр з обслуговуванню трамваїв PESA, на базі якого в перспективі планують налагодити спільне виробництво сучасних трамваїв. Також, як зазначив Кличко, місто нарешті розпочало будівництво метро на Виноградар.

Київ — перше місто в Україні, яке системно втілює "розумні" технології та активно створює міську цифрову інфраструктуру. Продовжила столиця втілювати проекти "розумного" міста і минулого року.

"Загалом же, три роки розбудови smart-інфраструктури столиці принесли чимало досягнень. Це і "Відкритий бюджет" та електронна черга в дитсадок, електронний запис до лікаря, система відеоспостереження "Безпечне місто", інтерактивна карта роботи комунальної техніки. І багато іншого. Це - прикладні речі, що впливають на ефективність управління містом. І головне - на якість життя в столиці", - зазначив мер.

Як наголосив Кличко, цього року в столиці планують не втрачати динаміки і втілити чимало нових проектів. Доходи бюджету, який щороку зростає, заплановані на рівні 57 з половиною млрд грн.

"Цього року ми запланували виділити рекордну суму коштів на освіту – 17,9 млрд грн. Це майже третина столичного кошторису. Бюджетом, за рахунок освітньої державної субвенції, планується підвищити зарплату освітянам - більш як на 20%. Цього року ми плануємо будівництво одного садочка з нуля - в Святошинському районі, та повну реконструкцію 7 садків і 5-ти шкіл. Тобто, це будуть фактично нові садки та школи", - відзначив Кличко.

Він підкреслив, що охорона здоров’я отримає цього року майже 11 мільярдів гривень. Чимало коштів, за словами мера, спрямують і на транспортну інфраструктуру міста – майже 7 мільярдів гривень. Зокрема, це і фінансування будівництва станцій метро на Виноградар. І кошти на добудову Подiльсько-Воскресенського мосту. В планах також повна реконструкція Київського фунікулера.

"Близько 1,5 млрд гривень, з урахуванням і субвенції з держбюджету, закладено на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у столиці. Саме на 2019 рік припадає активна фаза реконструкції Шулявського шляхопроводу. Більша увага буде і до модернізації освітлення Києва. – Близько 700 млн. грн спрямуємо на це", - підкреслив Кличко.

5,5 мільярда гривень передбачено на утримання та модернізацію житлово-комунального господарства. Значні кошти направлять на заміну труб на найбільш аварійних ділянках тепломереж, які стали причиною проривів під час запуску опалення в минулому році. Також продовжать програму тепломодернізації столичних будинків 70 на 30. Тепер до неї матимуть можливість долучитися не тільки ті будинки, де створені ОСББ та ЖБК.

"У 2019 році місто продовжить будувати нові і ремонтувати старі парки і зелені зони. Відкриємо третю чергу парку "Наталка", другу чергу парку "Володимирська гірка" з двома фонтанами. Парк Партизанської слави матиме новий фонтан. У "Сирецькому" плануємо створити концертну сцену, збудувати фонтан. У парку "Совки" буде нова велодоріжка. І ще багато чого зробимо. В кожному районі столиці має бути свій парк, де можна з комфортом відпочити", - зазначив мер.

Він також відзначив, що в столиці з’являться нові туристичні об’єкти. Вже будується пішохідний міст, що з’єднає Володимирську гірку з Аркою дружби народів. Відкрити його планують наприкінці весни цього року. Міст стане ключовою частиною великого туристичного маршруту історичними місцями центру столиці. В рамках цього маршруту також оновлять Пейзажну алею, Алею художників, історичні фонтани столиці.

"Продовжиться глобальна реконструкція столичного зоопарку. Вже навесні – з початком нового сезону – плануємо відкрити три озера поруч із входом на територію зоопарку. Протягом року відвідувачів потішать оновленим входом, приматником та одним з найбільших в столиці акваріумів, універсальним вольєром для птахів. Також плануємо розпочати будівництво паркінгу для відвідувачів", - підсумував Кличко.

Мер також відзначив, що актуальним питанням залишається створення Київської агломерації. За його словами, щодня понад півмільйона людей приїздить в Київ на роботу. Всі вони користуються інфраструктурою столиці, закладами соціальної сфери. І ефект від створення агломерації відчують усі міста і містечка, що увійдуть до неї, переконаний Віталій Кличко.

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