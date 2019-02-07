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Кличко рассказал депутатам Киевсовета об успешной работе Киевской администрации по 2018

Кличко рассказал депутатам Киевсовета об успешной работе Киевской администрации по 2018

Киев  •  УНН

 • 7056 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета отчитался перед депутатами об итогах работы столичной власти по 2018-й год и наметил планы, которые будут воплощать в Киеве в этом году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам мэра, в прошлом году планы по наполнению бюджета столица перевыполнила. Если при принятии сметы доходы в 2018-м планировали на уровне 51500000000 гривен, то по итогам года, фактически получили 57100000000.

"В 2018-м большинство средств - почти две трети - мы традиционно направили на социально-культурную сферу. Образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что в начале сентября в столице открыли лучшую, первую энергоэффективную и "умную" школу в Украине (номер 334 в Дарницком районе). Всего же за 4 года в Киеве построили или полностью реконструировали 7 школ и 22 детсада. Только в 2018 году в столице прибавилось 5 построенных и реконструированных детских садов. Также восстановили 32 группы в садиках работающих.

Второй крупнейшей статьей расходов бюджета была столичная медицина. Расходы на нее составили 9700000000 грн. По словам мэра столицы, в прошлом году капитально отремонтировали отделение в 5 больницах и 2 родильных дома. "Закупили для медучреждений самое современное оборудование на общую сумму 627 млн. Грн. Впервые за несколько десятилетий все родильные дома столицы обеспечены современным оборудованием. Мы также приобрели 24 автомобиля скорой помощи для Центра экстренной медицинской помощи. Всего же, за несколько последних лет, город закупил 140 спецмашина медицинской помощи ", - отметил Виталий Кличко.

Одним из главных достижений прошлого года он назвал возвращение под контроль общества теплоэнергетического комплекса города. - Киев завершил 17-летнее соглашение с ОАО "Киивнерего".

В 2018-м столица продолжила глобальный ремонт дорог. В частности, капитально отремонтировали 11 крупных улиц. В рамках среднего ремонта обновили 43 объекта. За несколько последних лет в Киеве полностью обновили более 830 километров дорог. Отремонтировали 26 мостов и путепроводов.

"Также хочу сказать, что мы продолжаем обновление парка спецтехники столичных дорожников. Так, только в 2018-м за средства городского бюджета закупили 78 единиц новой техники. В частности 44 трактора и 10 мини-погрузчиков. И сегодня в Киеве с 400 единиц спецтехники половина авто - новые и современные ", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что за последние несколько лет удалось обновить и подвижной состав общественного коммунального транспорта. Город закупил 103 новых троллейбуса, 45 современных трамваев и 100 новых автобусов. На базе депо имени Шевченко устроили сервисный центр по обслуживанию трамваев PESA, на базе которого в перспективе планируют наладить совместное производство современных трамваев. Также, как отметил Кличко, город наконец начало строительство метро на Виноградарь.

Киев - первый город в Украине, системно воплощает "умные" технологии и активно создает городскую цифровую инфраструктуру. Продолжила столица воплощать проекты "умного" города и в прошлом году.

"В целом же, три года развития smart-инфраструктуры столицы принесли немало достижений. Это и" Открытый бюджет "и электронная очередь в детский сад, электронная запись к врачу, система видеонаблюдения« Безопасный город », интерактивная карта работы коммунальной техники. И многое другое. Это - прикладные вещи, влияющие на эффективность управления городом. И главное - на качество жизни в столице ", - отметил мэр.

Как отметил Кличко, в этом году в столице планируют не терять динамики и воплотить множество новых проектов. Доходы бюджета, который ежегодно растет, запланированы на уровне 57 с половиной млрд грн.

"В этом году мы запланировали выделить рекордную сумму средств на образование - 17900000000 грн., Что почти треть столичного сметы. Бюджетом, за счет образовательной государственной субвенции, планируется повысить зарплату педагогам - более чем на 20%. В этом году мы планируем строительство одного сада с нуля - в Святошинском районе, и полную реконструкцию 7 садов и 5-ти школ. То есть, это будут фактически новые сады и школы ", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что здравоохранение получит в этом году почти 11000000000 гривен. Немало средств, по словам мэра, направят и на транспортную инфраструктуру города - почти 7000000000 гривен. В частности, это и финансирование строительства станций метро на Виноградарь. И средства на достройку Подольско-Воскресенского моста. В планах также полная реконструкция Киевского фуникулера.

"Около 1500000000 гривен, с учетом и субвенции из госбюджета, заложено на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице. Именно на 2019 приходится активная фаза реконструкции Шулявского путепровода. Большее внимание будет и к модернизации освещения Киева. - Около 700 млн. грн направим на это ", - подчеркнул Кличко.

5,5 миллиарда гривен предусмотрено на содержание и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Значительные средства направят на замену труб на наиболее аварийных участках теплосетей, которые стали причиной прорывов при запуске отопления в прошлом году. Также продолжат программу тепломодернизации столичных домов 70 на 30. Теперь к ней смогут присоединиться не только те дома, где созданы ОСМД и ЖСК.

"В 2019 году город продолжит строить новые и ремонтировать старые парки и зеленые зоны. Откроем третью очередь парка" Наталка ", вторую очередь парка" Владимирская горка "с двумя фонтанами. Парк Партизанской славы будет новый фонтан. В" Сырецком "планируем создать концертную сцену , построить фонтан. В парке "Совки" будет новая велодорожка. И еще многое сделаем. В каждом районе столицы должен быть свой парк, где можно с комфортом отдохнуть ", - отметил мэр.

Он также отметил, что в столице появятся новые туристические объекты. Уже строится пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов. Открыть его планируют в конце весны этого года. Мост станет ключевой частью большого туристического маршрута по историческим местам центра столицы. В рамках этого маршрута также обновят Пейзажной аллее, Аллею художников, исторические фонтаны столицы.

"Продолжится глобальная реконструкция столичного зоопарка. Уже весной - с началом нового сезона - планируем открыть три озера рядом с входом на территорию зоопарка. В течение года посетителей порадуют обновленным входом, приматником и одним из крупнейших в столице аквариумов, универсальным вольером для птиц. Также планируем начать строительство паркинга для посетителей ", - подытожил Кличко.

Мэр также отметил, что актуальным вопросом остается создание Киевской агломерации. По его словам, ежедневно более полумиллиона человек приезжает в Киев на работу. Все они пользуются инфраструктурой столицы, учреждениями социальной сферы. И эффект от создания агломерации почувствуют все города и городки, которые войдут в нее, убежден Виталий Кличко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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