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Кличко: Ремонтні роботи Борщагівського шляхопроводу тривають навіть вночі та йдуть за графіком

Кличко: Ремонтні роботи Борщагівського шляхопроводу тривають навіть вночі та йдуть за графіком

Київ • УНН

 • 12601 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком. Роботи на об’єкті не припиняються і вночі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє УНН.

“Вже встановили нові балки, які будуть основою нової проїжджої частини мосту. Наступний етап — влаштування монолітної плити і гідроізоляції. Паралельно тривають роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Бо головне завдання — до кінця вересня відновити трамвайний рух”, — зазначив Кличко.

За його словами, вже до кінця 2019 року планують відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу. З весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині цього об’єкту.

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