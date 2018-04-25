Кличко продемонстрував, яким має бути справжній чемпіон - Джошуа

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17364 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 40729 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 56822 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 60767 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 92359 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71090 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81745 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95302 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87845 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185345 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.9м/с
80%
Популярнi новини

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11996 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14792 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 12398 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10546 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 5080 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 56824 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185345 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339919 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274326 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10546 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11996 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 60767 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20151 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25283 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Кличко продемонстрував, яким має бути справжній чемпіон - Джошуа

Київ • УНН

 • 19085 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чемпіон світу за версіями WBA/WBО/IBO/IBF в суперважкій вазі, британський боксер Ентоні Джошуа в черговий раз адресував хвалебні слова Володимиру Кличку, назвавши українця прикладом для наслідування, інформує УНН з посиланням на сайт Daily Star.

Кличко продемонстрував, яким має бути справжній чемпіон - Джошуа

Джошуа розповів, що йому не тільки імпонував розумний бокс у виконанні Кличко, а й те, як українець поводив себе за межами рингу.

"Кличко показав усім не тільки, як виграти титули в рингу, але і яким повинен бути справжнім чемпіон. Коли я аналізую як боксували колишні чемпіони світу, я завжди кажу, що мені подобається, як рухалися Льюїс і Володимир Кличко. Але крім усього іншого, вони були чемпіонами не тільки в рингу, а й за його межами. Всі говорять, що брати Кличко нудно билися? Так чому ж їх ніхто не переміг?" - наголосив важковаговик.

Нагадаємо, що британець також заявляв про бажання побачити Кличко своїм наставником

Як повідомляв УНН, три видання визнавали бій Кличко – Джошуа кращим за підсумками минулого календарного року. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63