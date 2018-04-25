Кличко продемонстрировал, каким должен быть настоящий чемпион - Джошуа

Джошуа рассказал, что ему не только импонировал умный бокс в исполнении Кличко, но и то, как украинец вел себя за пределами ринга.

"Кличко показал всем не только, как выиграть титулы в ринге, но и каким должен быть настоящим чемпион. Когда я анализирую как боксировали бывшие чемпионы мира, я всегда говорю, что мне нравится, как двигались Льюис и Владимир Кличко. Но кроме всего прочего, они были чемпионами не только в ринге, но и за его пределами. Все говорят, что братья Кличко скучно дрались? Так почему же их никто не победил? " - отметил тяжеловес.

Напомним, что британец также заявлял о желании увидеть Кличко своим наставником.

Как сообщал УНН, три издания признавали бой Кличко - Джошуа лучшим по итогам прошлого календарного года.