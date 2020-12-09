Кличко про масове тестування на COVID-19 у Києві: потрібно робити у межах країни, а не міста

"Наскільки я знаю, поки що масового тестування у Львові не передбачають. Адже згідно з рекомендаціями ВООЗ - аби воно було ефективним, треба провести декілька хвиль тестування всього населення. Тільки для одного Львова це буде коштувати приблизно 500 млн грн. Не враховуючи вартості організації тестування. Можете уявити, скільки на це потрібно коштів столиці, де населення у кілька разів більше. Тому такі речі можна робити у масштабах країни, а не того чи іншого міста. Тоді масове тестування буде виправданим", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що на думку фахівців, масове тестування може виявити 25-30% безсимптомних носіїв COVID-19.

"Але таку ініціативу уряду реалізувати буде нелегко. Зробити ПЛР-тести одразу мільйонам людей в Україні зараз майже нереально. По-перше - у нас нема такої кількості тестів. По-друге - потрібні пересувні лабораторії, фахівці, що у них працюватимуть. І, на жаль, таких можливостей у держави я сьогодні не бачу. Додам, що Київ робить найбільшу кількість тестувань з усіх міст України - понад 400 тестів на 100 тис. населення", - додав мер Києва.

Зазначимо, що масове тестування майже всього населення в Україні можна провести за місяць.