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Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

Київ • УНН

 • 8290 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко дав старт та взяв участь у 27-му благодійному "Пробігу під каштанами", повідомили УНН у прес-службі мера.

Він зауважив, що бере участь в “Пробігу під каштанами” не вперше і з радістю долучається до подібних акцій. “Цей пробіг став уже для тисяч киян і для мене доброю традицією! Бо ми з вами не уявляємо свого життя без активного відпочинку, без спорту та адреналіну! А ще це — прекрасна можливість своїм маленьким внеском зробити світ кращим, а дітям з вродженими вадами серця дати шанс на життя та зробити їх батьків щасливішими! Бо ми беремо участь в благодійному забігу”, — сказав Кличко, який пробіг 5 кілометрів.

Він подякував кожному учаснику пробігу, який вирішив долучитися до благодійності. Так, цього року в “Пробігу під каштанами” беруть участь понад 18 тисяч любителів спорту та небайдужих людей.

Кличко наголосив, що захід — благодійний. Учасники роблять свій внесок у порятунок дітей із вродженими вадами серця. Зібрані кошти підуть на придбання необхідного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

“Місто, в якому спортивний мер, повинне бути здоровим і спортивним. Мені дали перший номер на забіг, але я не буду змагатися, а бігтиму позаду і спостерігатиму за дійством. Бажаю кожному сьогодні отримати велике задоволення від занять спортом. Адже моя місія як мера — зробити місто спортивним та щасливим”, — додав він.

Усього в програмі “Пробігу під каштанами” 7 забігів: пробіг в ходунках, дитячий забіг, спортивний пробіг, пробіг мужніх, пробіг наосліп, пробіг із собакою та благодійний.

Наймолодшою учасницею пробігу цього року стала 2-місячна дівчинка, з якою бігли її батьки, найстаршим — 78-річний чоловік.

Кошти зібрані з учасників пробігу наосліп та пробігу з собакою будуть направлені на підтримку дітей, що лікуються в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України та Фонду “Happy Paw” на придбання необхідних матеріалів у притулок для тварин, відповідно.

Також після пробігу мер вручив нагороди переможцям пробігу і привітав киян з Днем міста.

“Пробіг під каштанами” — наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року. Останніми роками кошти, зібрані під час “Пробігу під каштанами”, спрямовуються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.За всі 27 років існування “Пробігу під каштану” було зібрано більше 530 тисяч доларів дітей. Тільки минулого року — 2 млн грн.

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