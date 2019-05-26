Кличко присоединился к благотворительному "Пробега под каштанами"

Он отметил, что участвует в "Пробега под каштанами" не первый раз и с радостью присоединяется к подобным акциям. "Этот пробег стал уже для тысяч киевлян и для меня хорошей традицией! Потому что мы с вами не представляем своей жизни без активного отдыха, без спорта и адреналина! А еще это - прекрасная возможность своим маленьким вкладом сделать мир лучше, а детям с врожденными пороками сердца дать шанс на жизнь и сделать их родителей счастливыми! Потому что мы участвуем в благотворительном забеге ", - сказал Кличко, пробег 5 километров.

Он поблагодарил каждому участнику пробега, который решил присоединиться к благотворительности. Так, в этом году в "Пробега под каштанами" принимают участие более 18 000 любителей спорта и неравнодушных людей.

Кличко отметил, что мероприятие - благотворительный. Участники вносят свой вклад в спасение детей с врожденными пороками сердца. Собранные средства пойдут на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

"Город, в котором спортивный мэр, должно быть здоровым и спортивным. Мне дали первый номер забег, но я не буду соревноваться, а буду бежать позади и наблюдать за действом. Желаю каждому сегодня получить большое удовольствие от занятий спортом. Ведь моя миссия как мэра - сделать город спортивным и счастливым ", - добавил он.

Всего в программе "Пробега под каштанами" 7 забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

Молодой участницей пробега в этом году стала 2-месячная девочка, с которой бежали ее родители, старшим - 78-летний мужчина.

Средства собраны из участников пробега вслепую и пробега с собакой будут направлены на поддержку детей, которые лечатся в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова АМН Украины и Фонда "Happy Paw" на приобретение необходимых материалов в приют для животных, соответственно.

Также после пробега мэр вручил награды победителям пробега и поздравил киевлян с Днем города.

"Пробег под каштанами" - самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Проходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время "Пробега под каштанами", направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины.По все 27 лет существования "Пробег под каштанами" было собрано более 530 000 долларов детей. Только в прошлом году - 2 млн грн.