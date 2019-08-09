Кличко показав, як тривають роботи з реконструкції третьої черги парку “Наталка” на Оболоні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Києві цього року вже оновили 26 парків та скверів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко і опублікував відео про те, як триває реконструкція третьої черги парку “Наталка” на Оболоні, передає УНН.
“Оновлену частину зеленої зони — від центрального входу до гольф-клубу — відкриємо на початку осені. Але відпочивати там уже можна і потрібно. Роботи, що тривають в парку, цьому не заважають”, — написав Кличко.
Він зазначив, що в рамках реконструкції завершують облаштування пішохідних доріжок з ФЕМ, встановили сучасні лави та урни, камери відеоспостереження та тривожні кнопки, освітлення, систему поливу. Висадили газони та квітники.
“Облаштовуємо два спортивних майданчики. На одному з них зможуть займатися і люди з інвалідністю. Також у „Наталці“ буде чи не найбільший дитячий майданчик у столиці. Площею майже 2 тис. кв.м, з унікальними об’єктами для ігор, зокрема, із пірамідою висотою 6 м. Є в парку і спеціальний огороджений майданчик для вигулу собак, — зазначив мер столиці. — Сьогодні в „Наталку“ їдуть відпочивати з усього міста. Бо він є „золотим стандартом“ того, як потрібно відновлювати зони відпочинку”, — написав Віталій Кличко.