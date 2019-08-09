Кличко показал, как идут работы по реконструкции третьей очереди парка "Наталка" на Оболони

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 93599 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100315 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129193 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139229 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127238 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128619 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130612 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153179 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151136 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Кличко показал, как идут работы по реконструкции третьей очереди парка "Наталка" на Оболони

Кличко показал, как идут работы по реконструкции третьей очереди парка "Наталка" на Оболони

Киев  •  УНН

 • 9771 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Киеве в этом году уже обновили 26 парков и скверов. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко и опубликовал видео о том, как идет реконструкция третьей очереди парка "Наталка" на Оболони, передает УНН.

"Обновленная часть зеленой зоны - от центрального входа в гольф-клуба - откроем в начале осени. Но отдыхать там уже можно и нужно. Работы, которые продолжаются в парке, этому не мешают ", - написал Кличко.

Он отметил, что в рамках реконструкции завершают обустройство пешеходных дорожек с ФЭМ, установили современные скамейки и урны, камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, освещение, систему полива. Высадили газоны и цветники.

"Обустраиваем два спортивных площадки. На одном из них смогут заниматься и люди с инвалидностью. Также в "Наталье" будет едва ли не самый детская площадка в столице. Площадью почти 2 тыс. Кв.м, с уникальными объектами для игр, в частности, с пирамидой высотой 6 м. Есть в парке и специальный огороженный площадка для выгула собак, - отметил мэр столицы. - Сегодня в "Наталью" едут отдыхать со всего города. Потому что он является "золотым стандартом" того, как нужно восстанавливать зоны отдыха ", - написал Виталий Кличко.

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