Кличко показал, как идут работы по реконструкции третьей очереди парка "Наталка" на Оболони
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Киеве в этом году уже обновили 26 парков и скверов. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко и опубликовал видео о том, как идет реконструкция третьей очереди парка "Наталка" на Оболони, передает УНН.
"Обновленная часть зеленой зоны - от центрального входа в гольф-клуба - откроем в начале осени. Но отдыхать там уже можно и нужно. Работы, которые продолжаются в парке, этому не мешают ", - написал Кличко.
Он отметил, что в рамках реконструкции завершают обустройство пешеходных дорожек с ФЭМ, установили современные скамейки и урны, камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, освещение, систему полива. Высадили газоны и цветники.
"Обустраиваем два спортивных площадки. На одном из них смогут заниматься и люди с инвалидностью. Также в "Наталье" будет едва ли не самый детская площадка в столице. Площадью почти 2 тыс. Кв.м, с уникальными объектами для игр, в частности, с пирамидой высотой 6 м. Есть в парке и специальный огороженный площадка для выгула собак, - отметил мэр столицы. - Сегодня в "Наталью" едут отдыхать со всего города. Потому что он является "золотым стандартом" того, как нужно восстанавливать зоны отдыха ", - написал Виталий Кличко.