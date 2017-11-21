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Кличко подякував ГПУ, МВС і департаменту захисту економіки Нацполіції за співпрацю у викритті зловживань на двох КП Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко разом із представниками правоохоронних органів викрив корупційні зловживання на Комунальній корпорації "Київавтодор" і Комунальному об’єднанні "Київзеленбуд". У вівторок, 21 листопада, на цих двох комунальних підприємствах Київської міської державної адміністрації розпочалися обшуки, що наразі тривають; у справі затримано 5 осіб. Про це повідомила прес-служба міського голови.

"Генеральна прокуратура спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, департаментом захисту економіки Національної поліції та управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА сьогодні проводять обшуки та виїмку документів в комунальній корпорації "Київавтодор", КП ШЕУ Святошинського, Деснянського, Оболонського та Подільського районів, а також в деяких підрядних організаціях", – заявив мер Києва Віталій Кличко під час спільного брифінгу з першим заступником генерального прокурора України Дмитром Сторожуком і заступником голови Нацполіції Ігорем Купранцем.

За словами Кличка, обшуки та виїмка документів відбувається також в КО "Зеленбуд", УЗН Оболонського і Голосіївського районів. Всі дії відбуваються в рамках провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191. (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"Я неодноразово попереджував керівників департаментів КМДА, керівників комунальних підприємств, що наше завдання – зробити все, щоб місто розвивалося і кияни швидко бачили результати роботи. І я наполягав і наполягаю на тому, що працювати потрібно не тільки оперативно чи фахово, а й чесно, прозоро і відповідально перед громадою, – підкреслив Віталій Кличко. – Я хотів би подякувати за співпрацю МВС і ГПУ. Дуже важливо спільними зусиллями робити все, щоб присікати на корню всі корупційні дії".

Мер Києва також повідомив, що на даний момент у справах, у яких проводяться обшуки, затримано 5 осіб, слідчі дії тривають.

"Це буде превентивним щепленням для тих, хто має бажання поживитися з бюджету міста і вчиняти протиправні дії. Кожен, хто порушує закон, має нести відповідальність", – наголосив мер Києва.

Зауважимо, що це вже не перша успішна операція за участю мера щодо виявлення корупціонерів у столичній адміністрації і, зокрема, в комунальних підприємствах. Так, ще в березні СБУ та ГПУ проводили обшуки в приміщеннях "Київавтодору" щодо звинувачення посадових осіб комунальної корпорації в розкраданні сотень мільйонів гривень. Тоді було вилучено 4 мільйони гривень незадекларованих коштів.

Декілька гучних справ щодо корупції було за ініціативи мера заведено на посадовців Київської адміністрації влітку.

Крім того, вже у вересні прокуратура міста Києва затримала одного з керівників управління КМДА, в якого знайшли 65 тисяч гривень та документи з прізвищами підприємців, з яких він вимагав та брав щомісячно хабарі.

Боротьба з корупцією в столиці торкнулася не тільки управлінь та департаментів КМДА і комунальних підприємств, але й районних адміністрацій. Так, 24 квітня Державна фіскальна служба затримала в.о. голови Дарницької районної адміністрації Василя Лозового за зловживання службовим становищем та розкрадання коштів на суму 2,6 мільйонів гривень. Віталій Кличко, коментуючи затримання, заявив: "Кожен, хто порушив закон, повинен нести відповідальність за всією суворістю законодавства".

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