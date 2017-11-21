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Кличко поблагодарил ГПУ, МВД и департамент защиты экономики Нацполиции за сотрудничество в выявлении злоупотреблений на двух КП Киева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко вместе с представителями правоохранительных органов разоблачил коррупционные злоупотребления на Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и коммунальном объединении "Киевзеленстрой". Во вторник, 21 ноября, на двух коммунальных предприятиях Киевской городской государственной администрации начались обыски, что сейчас продолжаются; по делу задержаны 5 человек. Об этом сообщила пресс-служба городского головы.

"Генеральная прокуратура совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, департаментом защиты экономики Национальной полиции и управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА сегодня проводят обыски и выемку документов в коммунальной корпорации "Киевавтодор", КП ДЭУ Святошинского, Деснянского, Оболонского и Подольского районов, а также в некоторых подрядных организациях", - заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совместного брифинга с первым заместителем генерального прокурора Украины Дмитрием Сторожуком и заместителем председателя Нацполиции Игорем Купранцем.

По словам Кличко, обыски и выемка документов происходит также в КО "Зеленстрой", СЗН Оболонского и Голосеевского районов. Все действия происходят в рамках производства по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.5 ст. 191. (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Я неоднократно предупреждал руководителей департаментов КГГА, руководителей коммунальных предприятий, наша задача - сделать все, чтобы город развивался и киевляне быстро видели результаты работы. И я настаивал и настаиваю на том, что работать нужно не только оперативно или профессионально, но и честно, прозрачно и ответственно перед обществом, - подчеркнул Виталий Кличко. - Я хотел бы поблагодарить за сотрудничество МВД и ГПУ. Очень важно совместными усилиями делать все, чтобы пресекать на корню все коррупционные действия".

Мэр Киева также сообщил, что на данный момент в делах, в которых проводятся обыски, задержаны 5 человек, следственные действия продолжаются.

"Это будет превентивной прививкой для тех, кто хочет поживиться из бюджета города и совершать противоправные действия. Каждый, кто нарушает закон, должен нести ответственность", - подчеркнул мэр Киева.

Заметим, что это уже не первая успешная операция с участием мэра по выявлению коррупционеров в столичной администрации и, в частности, в коммунальных предприятиях. Так, еще в марте СБУ и ГПУ проводили обыски в помещениях "Киевавтодора" по обвинению должностных лиц коммунальной корпорации в хищении сотен миллионов гривен. Тогда было изъято 4 миллиона гривен незадекларированных средств.

Несколько громких дел о коррупции было по инициативе мэра принято на должностных лиц Киевской администрации летом.

Кроме того, уже в сентябре прокуратура Киева задержала одного из руководителей управления КГГА, у которого нашли 65 тысяч гривен и документы с фамилиями предпринимателей, из которых он требовал и брал ежемесячно взятки.

Борьба с коррупцией в столице коснулась не только управлений и департаментов КГГА и коммунальных предприятий, но и районных администраций. Так, 24 апреля Государственная фискальная служба задержала и.о. председателя Дарницкой районной администрации Василия Лозового за злоупотребление служебным положением и хищение средств на сумму 2,6 млн гривен. Виталий Кличко, комментируя задержание, заявил: "Каждый, кто нарушил закон, должен нести ответственность по всей строгости законодательства".

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