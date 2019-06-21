Кличко підписав угоду з IFC щодо розвитку швидкісного транспортного коридору на Троєщину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко підписав угоду між КМДА та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо надання консультативних послуг в сфері розвитку транспортної інфраструктури Києва, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Віталія Кличка.
“Для нас дуже важливо створити оптимальну транспортну модель, що зможе поліпшити сполучення між різними районами столиці. І в цьому напрямку ми раді співпрацювати і використовувати досвід наших партнерів. - Світовий досвід, щоб максимально ефективно використовувати ті можливості, які є в нашому місті. Ми говоримо про систему TRT (Troyeshina Rapid Transit)”, - сказав Кличко.
Фахівці Світового банку розробили рекомендації щодо поліпшення транспортної системи Києва. Влада міста і представники IFC разом готові розробити техніко-економічне обґрунтування для детального плану швидкісного коридору на Троєщину, здійснити технічну, фінансову та економічну оцінку варіантів реалізації проекту «Платформа міст Європи та Центральної Азії».
В результаті Міжнародна фінансова корпорація надасть КМДА звіт про доцільність розвитку Троєщинського швидкісного транспортного коридору, що включатиме у себе й технологічні альтернативні варіанти та інфраструктурні рішення, фінансові характеристики, екологічні і соціальні питання, план експлуатації та управління.
Мер Києва подякував преставникам IFC за те, що вони долучилися до вирішення питань розвитку транспортної інфраструктури столиці України.