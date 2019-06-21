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Кличко подписал соглашение с IFC по развитию скоростного транспортного коридора на Троещину

Киев • УНН

 • 8189 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение между КГГА и Международной финансовой корпорацией (IFC) о предоставлении консультативных услуг в сфере развития транспортной инфраструктуры Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Виталия Кличко.

Кличко подписал соглашение с IFC по развитию скоростного транспортного коридора на Троещину

"Для нас очень важно создать оптимальную транспортную модель, сможет улучшить сообщение между различными районами столицы. И в этом направлении мы рады сотрудничать и использовать опыт наших партнеров. - Мировой опыт, чтобы максимально эффективно использовать те возможности, которые есть в нашем городе. Мы говорим о системе TRT (Troyeshina Rapid Transit) ", - сказал Кличко.

Специалисты Всемирного банка разработали рекомендации по улучшению транспортной системы Киева. Власти города и представители IFC вместе готовы разработать технико-экономическое обоснование для детального плана скоростного коридора на Троещину, осуществить техническую, финансовую и экономическую оценку вариантов реализации проекта «Платформа городов Европы и Центральной Азии».

В результате Международная финансовая корпорация предоставит КГГА отчет о целесообразности развития Троещинского скоростного транспортного коридора, который будет включать в себя и технологические альтернативные варианты и инфраструктурные решения, финансовые характеристики, экологические и социальные вопросы, план эксплуатации и управления.

Мэр Киева поблагодарил преставителями IFC за то, что они присоединились к решению вопросов развития транспортной инфраструктуры столицы Украины.

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