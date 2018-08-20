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Кличко перевірив, як відремонтували пошкоджену після негоди проїжджу частину вулиці Антоновича

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Мер столиці Віталій Кличко перевірив, як міські служби усувають наслідки негоди, яка в ніч на неділю вирувала в Києві. Він оглянув як відремонтували пошкоджену ділянку проїжджої частини на вулиці Антоновича, де сьогодні зранку вже відкрили рух транспорту, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.

Кличко перевірив, як відремонтували пошкоджену після негоди проїжджу частину вулиці Антоновича

Частина дороги на Антоновича — між вулицями Жилянською та Фізкультури, була зруйнована внаслідок сильної зливи.

“Від таких природних явищ не застраховане жодне розвинуте місто. Ми бачимо, що після стихії такі ж підтоплення трапляються і в Гамбурзі, і в Парижі, і в Лондоні. Так, проблеми в нас є. І з дощовою каналізацією зокрема. Її система в місті має протяжність 800 км, і десятиліттями ці комунікації в місті не ремонтували. Сьогодні ми бачимо проблемні ділянки, які постійно підтоплює. І вже готуємо проекти, де відбуватимуться роботи, аби усунути недоліки. Відзначу, що на більшості доріг, де ми робимо капремонти, перекладаємо і систему дощової каналізації”, — зазначив мер столиці.

Кличко підкреслив, що вже працює комісія, яка має надати остаточні висновки причин такого підтоплення, яке сталося на Хрещатику, вулицях Еспланадній, Басейній, Антоновича.

За словами голови КК “Київавтодор” Олександра Густєлєва, однією з причин “великої води” на вулиці Антоновича стало порушення технології робіт приватною компанією та її підрядниками норм будівництва комунікацій по вулиці Антоновича. Роботи там виконує ТОВ “Термотехнолоджі”. Через незакриті котловани вода потрапила під землю та розмила основу дороги.

“Значні маси дощової води через відкриті котловани пішли на проїжджу частину і зруйнували конструктивні шари дорожнього покриття. З двох годин ночі 19 серпня дорожники безперервно працювали над ліквідацією наслідків аварійної ситуації”, — зазначив керівник “Київавтодору”.

Мер столиці дав доручення заступнику голови КМДА Петру Пантєлєєву та міському “Благоустрою” перевірити всі ділянки в місті, де відбувається ремонт чи перекладення комунікацій і контролювати дотримання технології та термінів робіт. З приватної компанії, дії якої спричинили надзвичайну ситуацію на Антоновича, місто вимагатиме відшкодування нанесених збитків.

“Наші юристи вже працюють. Я впевнений — ми маємо показати всім іншим приватним підприємцям, що не можна нехтувати правилами будівництва та безпеки. Якщо є порушення технологічного процесу, як приватними підприємцями так і муніципальними компаніями, однозначно потрібно вимагати відповідальності та компенсації витрат на ремонтні роботи. Одразу після висновків комісії ми чітко зможемо сказати, які саме норми були порушені під час робіт на Антоновича. А також — хто з чиновників понесе відповідальність за те, що не тримав сумлінно на контролі всі ці роботи”, — зазначив Кличко.

Він також дав доручення керівнику “Київавтодору” особисто контролювати роботи з очищення систем дощової каналізації в столиці. Окремо мер доручив міським службам перевірити торговельні центри, де є підземні приміщення. Там у бездоганному стані повинні бути всі системи безпеки та насоси для відкачки води, які спрацюють у разі надзвичайної ситуації. Якщо будуть знайдені порушення, до власників центрів застосовуватимуть санкції.

“Ми маємо зробити все, аби упередити подібні ситуації з підтопленнями. Справді, це була аномальна злива, такого не пам’ятають навіть старожили. Але, ми повинні зробити висновки, здійснити всі необхідні заходи і роботи, щоб мінімізувати можливі наслідки надзвичайних ситуацій”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня в Києві сильна злива наробила великої шкоди. Внаслідок негоди і підтоплень автомобільний рух центром міста був паралізований. Деякі кафе, розважальні заклади та підземні паркінги в торгових центрах залило водою, затопило кілька вулиць у центрі столиці. Комунальні служби столиці оперативно усунули наслідки цієї негоди. Вранці в неділю в місті практично не було обмежень руху — окрім вулиці Антоновича. Там дорожники працювали безперервно протягом доби. І в понеділок зранку рух відремонтованою вулицею відкрили.

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