Кличко проверил, как отремонтировали поврежденную после непогоды проезжую часть улицы Антоновича

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 14493 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 99484 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 205695 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 158257 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 225980 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 264067 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 218831 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 249484 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208964 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 498336 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
69%
Популярные новости

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 17930 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 19466 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 22701 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

02:52 • 7188 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 13219 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 279147 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 253528 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 339049 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 498344 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 588809 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 38368 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 226004 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 83840 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 79853 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 85272 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Кличко проверил, как отремонтировали поврежденную после непогоды проезжую часть улицы Антоновича

Киев • УНН

 • 10999 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Мэр столицы Виталий Кличко проверил, как городские службы устраняют последствия непогоды, в ночь на воскресенье бурлила в Киеве. Он осмотрел как отремонтировали поврежденный участок проезжей части на улице Антоновича, где сегодня утром уже открыли движение транспорта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.

Кличко проверил, как отремонтировали поврежденную после непогоды проезжую часть улицы Антоновича

Часть дороги на Антоновича - между улицами Жилянской и Физкультуры, была разрушена в результате сильного ливня.

"От таких природных явлений не застраховано ни одно развитое город. Мы видим, что после стихии такие же подтопления случаются и в Гамбурге, и в Париже, и в Лондоне. Да, проблемы у нас есть. И с дождевой канализацией частности. Ее система в городе имеет протяженность 800 км, и десятилетиями эти коммуникации в городе не ремонтировали. Сегодня мы видим проблемные участки, которые постоянно подтапливает. И уже готовим проекты, где будут проходить работы, чтобы устранить недостатки. Отмечу, что на большинстве дорог, где мы делаем капремонты, перекладываем и систему ливневой канализации ", - отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что уже работает комиссия, которая должна представить окончательные выводы причин такого подтопления, которое произошло на Крещатике, улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича.

По словам председателя КК "Киевавтодор" Александра Густелева, одной из причин "большой воды" на улице Антоновича стало нарушение технологии работ частной компанией и ее подрядчиками норм строительства коммуникаций по улице Антоновича. Работы там выполняет ООО "Термотехнолоджи". Через незакрытые котлованы вода попала под землю и размыла основание дороги.

"Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. С двух часов ночи 19 августа дорожники непрерывно работали над ликвидацией последствий аварийной ситуации ", - отметил руководитель" Киевавтодора ".

Мэр столицы дал поручение заместителю председателя КГГА Петру Пантелеев и городском "Благоустройства" проверить все участки в городе, где происходит ремонт или переложение коммуникаций и контролировать соблюдение технологии и сроков работ. Из частной компании, действия которой привели чрезвычайной ситуации на Антоновича, город будет требовать возмещения нанесенных убытков.

"Наши юристы уже работают. Я уверен - мы должны показать всем другим частным предпринимателям, что нельзя пренебрегать правилами строительства и безопасности. Если есть нарушения технологического процесса, как частными предпринимателями так и муниципальными компаниями, однозначно нужно требовать ответственности и компенсации расходов на ремонтные работы. Сразу после выводов комиссии мы четко сможем сказать, какие именно нормы были нарушены во время работ на Антоновича. А также - кто из чиновников понесет ответственность за то, что не держал добросовестно на контроле все эти работы ", - отметил Кличко.

Он также дал поручение руководителю "Киевавтодора" лично контролировать работы по очистке систем ливневой канализации в столице. Отдельно мэр поручил городским службам проверить торговые центры, где есть подземные помещения. Там в безупречном состоянии должны быть все системы безопасности и насосы для откачки воды, которые сработают в случае чрезвычайной ситуации. Если будут найдены нарушения, к владельцам центров применять санкции.

"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить подобные ситуации с подтоплением. Действительно, это была аномальная ливень, такого не помнят даже старожилы. Но, мы должны сделать выводы, принять все необходимые меры и работы, чтобы минимизировать возможные последствия чрезвычайных ситуаций ", - отметил Кличко.

Напомним, в ночь на 19 августа в Киеве сильный ливень наделала большой вред. Вследствие непогоды и подтоплений автомобильное движение в центре города было парализовано. Некоторые кафе, развлекательные заведения и подземные паркинги в торговых центрах залило водой затопило несколько улиц в центре столицы. Коммунальные службы столицы оперативно устранили последствия этой непогоды. Утром в воскресенье в городе практически не было ограничений движения - кроме улице Антоновича. Там дорожники работали непрерывно в течение суток. И в понедельник утром движение отремонтированной улице открыли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$63.14
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,035.89
Ethereum
$1,461.36