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Кличко обговорив з представниками ЄС виклики, що постали перед місцевим самоврядуванням

Кличко обговорив з представниками ЄС виклики, що постали перед місцевим самоврядуванням

Київ • УНН

 • 15636 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко зустрівся зі спеціальним посланником уряду Федеративної Республіки Німеччини з питань децентралізації Георгом Мільбрадтом, передає УНН.

У зустрічі також взяли участь виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, перший секретар Представництва ЄС в Україні з питань децентралізації та секторальних реформ Бенедикт Германн та перший секретар Посольства Німеччини в Україні Рафаель Раум.

На зустрічі обговорили політичну ситуацію в Україні та ті виклики, що постали перед місцевим самоврядуванням.

"Реформа децентралізації, розвиток місцевого самоврядування опинилися в стані невизначеності. Центральна влада робить кроки, що спричинять послаблення здобутків реформи", - сказав Кличко.

Насамперед, йдеться про блокування коштів місцевих бюджетів (10 млрд грн) на програми соціально-економічного розвитку громад та місцеві інфраструктурні проекти. Про законодавчі ініціативи, спрямовані на зменшення дохідної бази місцевих бюджетів. Наприклад, скасування пайової участі призведе до значного недофінансування територіальних громад, які втратять 1,7 млрд грн.

"Намагання позбавити київського міського голову права очолювати виконавчий орган є теж тривожним сигналом для місцевого самоврядування. Адже такий крок фактично позбавляє мешканців столиці права обирати владу в своєму місті, - зауважив Кличко. - Зазначу, ще в 2003 році Конституційний суд чітко роз’яснив, хто може бути призначений головою КМДА. Нещодавно народні депутати Верховної Ради VIII скликання від різних фракцій ще раз звернулися до Конституційного Суду України щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці. Рішення Конституційного Суду, що є остаточним та не підлягає оскарженню, має захистити місцеве самоврядування", - наголосив Віталій Кличко.

Георг Мільбрадт підкреслив, що проведення дострокових місцевих виборів до завершення реформи децентралізації може призвести до розбалансованості управління, що негативно позначиться і на самих громадах, і на центральній владі.

"Новий проект адміністративно-територіального устрою та розділення повноважень між органами місцевого самоврядування та виконавчою владою має пройти широке обговорення і на місцевому, і на регіональному рівнях, - сказав він. - Місцеві вибори повинні відбутися на новій територіальній основі і тільки після повного завершення реформи. Це можливо зробити не раніше жовтня 2020 року і за умови напруженої та плідної роботи всіх учасників процесу".

Голова АМУ подякував закордонним партнерам, які долучаються до підтримки та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

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