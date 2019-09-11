Кличко обсудил с представителями ЕС вызовы, стоящие перед местным самоуправлением
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко встретился со специальным посланником правительства Федеративной Республики Германии по вопросам децентрализации Георгом Мильбрадтом, передает УНН.
Во встрече также приняли участие исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, первый секретарь Представительства ЕС в Украине по вопросам децентрализации и секторальных реформ Бенедикт Германн и первый секретарь Посольства Германии в Украине Рафаэль Раум.
На встрече обсудили политическую ситуацию в Украине и вызовы, стоящие перед местным самоуправлением.
"Реформа децентрализации, развитие местного самоуправления оказались в состоянии неопределенности. Центральная власть предпринимает шаги, которые повлекут ослабления достижений реформы", - сказал Кличко.
Прежде всего, речь идет о блокировании средств местных бюджетов (10 млрд грн) в программы социально-экономического развития общин и местные инфраструктурные проекты. О законодательных инициативах, направленные на уменьшение доходной базы местных бюджетов. Например, отмена долевого участия приведет к значительному недофинансированию территориальных общин, которые потеряют 1,7 млрд грн.
"Попытки лишить киевского мэра права возглавлять исполнительный орган являются тоже тревожным сигналом для местного самоуправления. Ведь такой шаг фактически лишает жителей столицы права избирать власть в своем городе, - отметил Кличко. - Отмечу, еще в 2003 году Конституционный суд четко разъяснил, кто может быть назначен председателем КГГА. Недавно народные депутаты Верховной Рады VIII созыва от разных фракций еще раз обратились в Конституционный Суд Украины о предоставлении официального толкования Основного Закона Украины в части устранения местного самоуправления и государственной власти в столице. Решение Конституционного Суда, которое является окончательным и не подлежит обжалованию, должно защитить местное самоуправление", - отметил Виталий Кличко.
Георг Мильбрадт подчеркнул, что проведение досрочных местных выборов до завершения реформы децентрализации может привести к разбалансированности управления, что негативно скажется и на самих общинах, и на центральной власти.
"Новый проект административно-территориального устройства и разделения полномочий между органами местного самоуправления и исполнительной властью должен пройти широкое обсуждение и на местном, и на региональном уровне, - сказал он. - Местные выборы должны состояться на новой территориальной основе и только после полного завершения реформы. Это возможно сделать не раньше октября 2020 года и при условии напряженной и плодотворной работы всех участников процесса".
Председатель АГУ поблагодарил зарубежным партнерам, которые приобщаются к поддержке и развитию местного самоуправления в Украине.