Кличко обговорив з представниками церков онлайн-служби та обмеження відвідування кладовищ

"Я кілька разів зустрічався з представниками всіх конфесій. Я говорив про дотримання обмежень церквами. Про те, що вони теж мають усвідомлювати свою відповідальність за безпеку вірян. Вчора теж була така зустріч. І ми обговорювали, що служби слід правити в обмеженому режимі – максимально задіяти онлайн-трансляції. Були на зустрічі і представники Національної поліції. Вони звернулися із тим, аби біля храмів не збирали масово людей. Обговорювали і обмеження щодо відвідування кладовищ в поминальні дні", - сказав Кличко.

Як повідомляв УНН, у Києві за минулу добу було виявлено 41 випадок захворювання COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. З них 26 – у осіб, які перебували у Києво-Печерській лаврі.