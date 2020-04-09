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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 2083 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 19850 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 39108 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Кличко обсудил с представителями церквей онлайн-службы и ограничения посещения кладбищ

Кличко обсудил с представителями церквей онлайн-службы и ограничения посещения кладбищ

Киев  •  УНН

 • 15452 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей церквей соблюдать ограничения во время Пасхальных праздников. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Я несколько раз встречался с представителями всех конфессий. Я говорил о соблюдении ограничений церквями. О том, что они должны осознавать свою ответственность за безопасность верующих. Вчера тоже была такая встреча. И мы обсуждали, что службы следует править в ограниченном режиме - максимально задействовать онлайн-трансляции. Были на встрече и представители Национальной полиции. Они обратились с тем, чтобы у храмов не собирали массово людей. Обсуждали и ограничения по посещению кладбищ в поминальные дни", - сказал Кличко.

Как сообщал УНН, в Киеве за минувшие сутки было обнаружен 41 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Из них 26 - у людей, находившихся в Киево-Печерской лавре.

Украинские Национальные Новости

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