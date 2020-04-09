Кличко обсудил с представителями церквей онлайн-службы и ограничения посещения кладбищ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей церквей соблюдать ограничения во время Пасхальных праздников. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Я несколько раз встречался с представителями всех конфессий. Я говорил о соблюдении ограничений церквями. О том, что они должны осознавать свою ответственность за безопасность верующих. Вчера тоже была такая встреча. И мы обсуждали, что службы следует править в ограниченном режиме - максимально задействовать онлайн-трансляции. Были на встрече и представители Национальной полиции. Они обратились с тем, чтобы у храмов не собирали массово людей. Обсуждали и ограничения по посещению кладбищ в поминальные дни", - сказал Кличко.
Как сообщал УНН, в Киеве за минувшие сутки было обнаружен 41 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Из них 26 - у людей, находившихся в Киево-Печерской лавре.