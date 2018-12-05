Кличко: необхідно внести зміни до Конституції, що зафіксувати успіхи реформи децентралізації

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 3046 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 13164 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 38161 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 75518 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62123 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76591 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92268 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87052 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174073 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100606 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 20482 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 8004 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 9356 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11168 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 18663 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 13165 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174073 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330953 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264293 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375029 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 38161 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16770 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21961 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27802 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48639 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Кличко: необхідно внести зміни до Конституції, що зафіксувати успіхи реформи децентралізації

Київ • УНН

 • 5829 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Без змін до Конституції ми не убезпечені від відкату реформи децентралізації та скасування її досягнень у майбутньому. Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко під час виступу на Форумі місцевого самоврядування за участі Президента, прем’єр-міністра України та голови Верховної Ради, передає УНН із посиланням на прес-службу Кличка.

Кличко: необхідно внести зміни до Конституції, що зафіксувати успіхи реформи децентралізації

“Сподіваюсь, що до старту виборчого сезону, ми отримаємо відповідне рішення парламенту щодо конституційних змін. Це — спільна позиція всіх асоціацій органів місцевого самоврядування, — підкреслив Кличко. — Гострим питанням залишається і ухвалення нового закону „Про службу в органах місцевого самоврядування“. Його проект розроблений за нашої участі. І містить підходи, які мають забезпечити нову якість роботи місцевих рад для громадян. Новий закон „Про державну службу“ вже два роки, як набув чинності, і зволікання з ухваленням прогресивного закону для місцевого самоврядування є несправедливим”, — зазначив голова АМУ.

Кличко подякував уряду за важливе рішення щодо передачі земель у власність об’єднаних територіальних громад. За його словами, сьогодні вже 479 громад скористались такою можливістю.

Він також підкреслив важливість розблокування процесу приєднання громад до міст обласного значення. Відповідний закон, що ухвалений Верховною радою, був розроблений Асоціацією міст України. Його нормами вже скористалися 24 міста обласного значення з різних областей країни.

“Але головне в реформі з децентралізації — це не кількість об’єднаних територіальних громад, а надання якісних послуг нашим громадянам, забезпечення комфорту життя. В першу чергу, це стосується сфери ЖКГ. Цього року викликом для всіх нас стала позиція „Нафтогазу“. — Коли чимало міст мали проблеми із входженням в опалювальний сезон. Не виключенням була і столиця, яка повернула теплоенергетичний комплекс в управління громади. Впевнений, що тверда позиція керівництва держави забезпечить конкурентний вибір постачальників енергоносіїв”, — наголосив голова АМУ.

За словами Кличка, Держбюджет на 2019 рік залишає надії місцевому самоврядуванню на розвиток. Зокрема, вдалося скасувати пільги зі сплати за землю для підприємств залізничного транспорту, закріпити за бюджетами громад надходження від рентної плати за використання лісових ресурсів та корисних копалин.

“Однак обсяги освітньої та медичної субвенцій потребують коригування до реальних потреб громад. У 2019 році уряд контролюватиме розподіл додаткової дотації на ці галузі. Сподіваємось, буде забезпечений справедливий розподіл ресурсу для всіх органів місцевого самоврядування. Субвенція на формування інфраструктури ОТГ збільшена до 2,1 млрд. грн., але це тільки на половину враховує наші пропозиції. Сподіваюся, що ми спільно подолаємо виклики бюджетного процесу і в 2020 році завершимо реформу. Коли всі делеговані повноваження будуть на сто відсотків фінансуватися державою!”, — зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що від спроможності місцевих громад, від ефективних змін на місцях залежить успіх перетворень в країні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.49