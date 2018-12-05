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Кличко: необходимо внести изменения в Конституцию, зафиксировать успехи реформы децентрализации

Киев • УНН

 • 5829 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Без изменений в Конституцию мы не защищены от отката реформы децентрализации и отмены ее достижений в будущем. Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во время выступления на Форуме местного самоуправления при участии Президента, премьер-министра Украины и председателя Верховной Рады, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Кличко: необходимо внести изменения в Конституцию, зафиксировать успехи реформы децентрализации

"Надеюсь, что до старта избирательного сезона, мы получим соответствующее решение парламента о конституционных изменений. Это - совместная позиция всех ассоциаций органов местного самоуправления, - подчеркнул Кличко. - Острым вопросом остается и принятия нового закона "О службе в органах местного самоуправления". Его проект разработан с нашим участием. И содержит подходы, которые должны обеспечить новое качество работы местных советов для граждан. Новый закон "О государственной службе" уже два года, как вступил в силу, и промедление с принятием прогрессивного закона для местного самоуправления является несправедливым ", - отметил председатель АГУ.

Кличко поблагодарил правительство за важное решение о передаче земель в собственность объединенных территориальных общин. По его словам, сегодня уже 479 общин воспользовались такой возможностью.

Он также подчеркнул важность разблокирования процесса присоединения общин в города областного значения. Соответствующий закон, принятый Верховной Радой, был разработан Ассоциацией городов Украины. Его нормами уже воспользовались 24 города областного значения из разных областей страны.

"Но главное в реформе по децентрализации - это не количество объединенных территориальных общин, а предоставление качественных услуг нашим гражданам, обеспечение комфорта жизни. В первую очередь, это касается сферы ЖКХ. В этом году вызовом для всех нас стала позиция "Нафтогаза". - Когда много городов имели проблемы с вхождением в отопительный сезон. Не исключением была и столица, вернула теплоэнергетический комплекс в управление общины. Уверен, что твердая позиция руководства государства обеспечит конкурентный выбор поставщиков энергоносителей ", - подчеркнул глава АГУ.

По словам Кличко, Госбюджет на 2019 оставляет надежды местному самоуправлению на развитие. В частности, удалось отменить льготы по оплате за землю для предприятий железнодорожного транспорта, закрепить за бюджетами общин поступления от рентной платы за использование лесных ресурсов и полезных ископаемых.

"Однако объемы образовательной и медицинской субвенций нуждаются в корректировке с реальными потребностями общин. В 2019 году правительство будет контролировать распределение дополнительной дотации на эти отрасли. Надеемся, будет обеспечен справедливое распределение ресурса для всех органов местного самоуправления. Субвенция на формирование инфраструктуры ОТГ увеличена до 2100000000. Грн., Но это только на половину учитывает наши предложения. Надеюсь, что мы совместно преодолеем вызовы бюджетного процесса и в 2020 году завершим реформу. Когда все делегированные полномочия будут полностью финансироваться государством! ", - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что от способности местных общин, от эффективных изменений на местах зависит успех преобразований в стране.

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