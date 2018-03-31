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Кличко: наше завдання, аби кожен турист після візиту до столиці розповів вдома про чудовий Київ

Кличко: наше завдання, аби кожен турист після візиту до столиці розповів вдома про чудовий Київ

Київ • УНН

 • 4798 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Столична влада готується цього року відкрити кілька оновлених туристичних об’єктів, які допоможуть привабити більше туристів до Києва. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.

"26 травня відбудеться фінал Ліги Чемпіонів. Ми очікуємо багато туристів. Наше завдання - аби кожен з них, повернувшись додому, розповів, яке чудове місто Київ. Туристична галузь – одна з прибуткових статей кожного міста. Минулого року нашу столицю відвідало півтора мільйона туристів. Цього року ми очікуємо на два з половиною мільйони гостей. Я переконаний, що у Києва великий туристичний потенціал і ми його розвиваємо. Цього року будуть оновлені, зокрема, Володимирська гірка, Алея художників, Пейзажна алея. Ми скоро будемо відкривати дуже красиві сходи від Пейзажної алеї до урочища Гончари-Кожум’яки. Облаштуємо територію навколо Андріївської церкви", - відзначив Кличко.

Мер столиці нагадав, що кожен турист у середньому витрачає в Києві 150 доларів на добу. І ці кошти – теж інвестиції в економіку столиці.

Також, за словами Кличка, чимало гостей приїде до міста восени, коли Київ прийматиме 56-й Конгрес Світової боксерської Ради (WBC). Такий великий боксерський захід в Україні відбудеться вперше.

"Ми очікуємо на візит багатьох гостей, а також більш ніж 600 учасників Конгресу з понад 100 країн світу - зірок боксу, промоутерів, суддів та спортивних функціонерів. Це ще одна прекрасна можливість залучити більше гостей до Києва, презентувати наше місто. І моя місія, як мера столиці, - робити все, аби до нас приїжджало якомога більше людей", - зазначив Кличко.

Українські Національні Новини

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