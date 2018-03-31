Кличко: наша задача, чтобы каждый турист после визита в столицу рассказал дома о чудесном Киев

"26 мая состоится финал Лиги Чемпионов. Мы ожидаем много туристов. Наша задача - чтобы каждый из них, вернувшись домой, рассказал, какой замечательный город Киев. Туристическая отрасль - одна из доходных статей каждого города. В прошлом году нашу столицу посетило полтора миллиона туристов. в этом году мы ожидаем два с половиной миллиона гостей. Я убежден, что у Киева большой туристический потенциал и мы его развиваем. в этом году будут обновлены, в частности, Владимирская горка, аллея художников, Пейзажная аллея. мы скоро будем открывать очень красот ивые лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки. Обустроим территорию вокруг Андреевской церкви ", - отметил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что каждый турист в среднем тратит в Киеве 150 долларов в сутки. И эти средства - тоже инвестиции в экономику столицы.

Также, по словам Кличко, многие гости приедет в город осенью, когда Киев будет принимать 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). Такой большой боксерский мероприятие в Украине состоится впервые.

"Мы ожидаем визит многих гостей, а также более 600 участников Конгресса из более 100 стран мира - звезд бокса, промоутеров, судей и спортивных функционеров. Это еще одна прекрасная возможность привлечь больше гостей в Киев, презентовать наш город. И моя миссия, как мэра столицы, - делать все, чтобы к нам приезжало как можно больше людей ", - отметил Кличко.