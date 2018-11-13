Кличко: на Дарницькій ТЕЦ встановили фільтр, що в 30 разів знижує шкідливі викиди у повітря

ukru
Ексклюзив
11:21 • 7104 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 32946 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 40227 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 48725 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 69945 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 119842 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 223329 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 518784 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 478822 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 469148 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8.6 м/с
52 %
753 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 127883 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 122675 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 114619 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 88026 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

05:57 • 68562 перегляди
Публікації
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 40110 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 119808 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 474226 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 555504 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 477597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 20170 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 33223 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 181834 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 177869 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 177597 перегляди
Актуальне
Кличко: на Дарницькій ТЕЦ встановили фільтр, що в 30 разів знижує шкідливі викиди у повітря

Кличко: на Дарницькій ТЕЦ встановили фільтр, що в 30 разів знижує шкідливі викиди у повітря

Київ • УНН

 • 5322 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У столиці запустили в роботу перший новий електрофільтр, що допоможе знизити рівень шкідливих викидів на Дарницькій ТЕЦ більш, ніж у 30 разів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив журналістам після огляду електрофільтру, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.

Мер зауважив, що цього року в рамках інвестиційної програми ТОВ “Єврореконструкції”, яка є власником Дарницької ТЕЦ, розпочато впровадження комплексної реконструкції газоочисного обладнання ТЕЦ. Зокрема, реконструкція передбачає будівництво п’яти нових електрофільтрів, які значно знизять рівень шкідливих викидів та дозволять відійти від технології складування золи.

“Ми запустили в роботу перший з передбачених нових електрофільтр. Це тепер дозволяє більш як в 30 разів зменшити викиди шкідливих речовин в повітря”, — зауважив Кличко.

Проектування, встановлення та налагодження електрофільтру було здійснене за кошти ТЕЦ. Вартість — 96,8 млн грн.

Ще 4 електрофільтри, за словами Кличка, планують встановити протягом наступних трьох років — до кінця 2021 року.

Також в рамках реконструкції ТЕЦ планується будівництво установок сіркоочищення та азотоочищення та рекультивація золовідвалу — озера “Гарячка”.

“Це ключова програма для того, щоб у Києві було чисте повітря. І ми маємо робити все можливе, аби робота Дарницької ТЕЦ відповідала європейським стандартам”, — додав він.

За словами міського голови, прогрес у вирішенні екологічної проблеми, що десятиріччями існувала на Лівому березі Києва, став можливим завдяки спільній роботі міської влади, ТОВ “Єврореконструкція”, НКРЕКП та місцевих мешканців-активістів. Міська влада очолила координацію процесів, зокрема — затвердження інвестпрограми на державному рівні.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ постачає тепло у Дніпровському та Дарницькому районах для близько 270 тисяч жителів Лівобережжя. Введена в експлуатацію понад 60 років тому і тоді знаходилася за межами міста. Основним паливом для ТЕЦ є вугілля, при спалюванні якого утворюються золошлакові відходи, що складуються. Сьогодні на станції розпочаті процеси переоснащення.

Разом з тим, мер нагадав, що в Києві також втілюють інші масштабні проекти, що дозволять поліпшити екологічну ситуацію. Це, зокрема, реконструкція Бортницької станції аерації та здійснення ремонтних робіт на сміттєспалювальному заводі “Енергія”.

Реконструкція Бортницької станції аерації — найбільший в Україні міжнародний проект у сфері ЖКГ. Вартість проекту — 1,1 млрд дол. Це кредитні кошти від Японії на пільгових умовах. До кінця поточного року вже буде оголошений тендер на визначення підрядника. Роботи з реконструкції триватимуть 6 років. Після завершення реконструкції будуть вирішені проблеми очистки стоків та неприємного запаху для мешканців Лівого берега.

Після повернення сміттєспалювального заводу “Енергія” в управління міста, вже у 2019 році на ньому планують ремонт котлів та заміну фільтрів, що очищують димові гази від пилу. Це дозволить удвічі знизити обсяги шкідливих викидів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,792.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.72
Золото
$3,061.90
Ethereum
$2,094.21