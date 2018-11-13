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Кличко: Дарницкой ТЭЦ установили фильтр в 30 раз снижает вредные выбросы в атмосферу

Кличко: Дарницкой ТЭЦ установили фильтр в 30 раз снижает вредные выбросы в атмосферу

Киев  •  УНН

 • 5321 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В столице запустили в работу первый новый электрофильтр, что поможет снизить уровень вредных выбросов на Дарницкой ТЭЦ более чем в 30 раз. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам после осмотра электрофильтра, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .

Мэр отметил, что в этом году в рамках инвестиционной программы ООО "Еврореконструкции", которая является владельцем Дарницкой ТЭЦ, начато внедрение комплексной реконструкции газоочистного оборудования ТЭЦ. В частности, реконструкция предусматривает строительство пяти новых электрофильтров, которые значительно снизят уровень вредных выбросов и позволят отойти от технологии складирования золы.

"Мы запустили в работу первый из предусмотренных новых электрофильтр. Это теперь позволяет более в 30 раз уменьшить выбросы вредных веществ в воздух ", - отметил Кличко.

Проектирование, установка и настройка электрофильтра было осуществлено за счет ТЭЦ. Стоимость - 96800000 грн.

Еще 4 электрофильтры, по словам Кличко, планируют установить в течение следующих трех лет - до конца 2021 года.

Также в рамках реконструкции ТЭЦ планируется строительство установок сероочистки и азотоочищення и рекультивация золоотвала - озера "Лихорадка".

"Это ключевая программа для того, чтобы в Киеве было чистый воздух. И мы должны делать все возможное, чтобы работа Дарницкой ТЭЦ отвечала европейским стандартам ", - добавил он.

По словам городского головы, прогресс в решении экологической проблемы, десятилетиями существовала на Левом берегу Киева, стало возможным благодаря совместной работе городской власти, ООО "Еврореконструкция", НКРЕКП и местных жителей-активистов. Городская власть возглавила координацию процессов, в частности - утверждение инвестпрограммы на государственном уровне.

Напомним, Дарницкая ТЭЦ поставляет тепло в Днепровском и Дарницком районах для около 270 000 жителей Левобережья. Введена в эксплуатацию более 60 лет назад и тогда находилась за пределами города. Основным топливом для ТЭЦ является уголь, при сжигании которого образуются золошлаковые отходы, складируются. Сегодня на станции начаты процессы переоснащение.

Вместе с тем, мэр напомнил, что в Киеве также воплощают другие масштабные проекты, которые позволят улучшить экологическую ситуацию. Это, в частности, реконструкция Бортнической станции аэрации и осуществления ремонтных работ на мусоросжигательном заводе «Энергия».

Реконструкция Бортнической станции аэрации - крупнейший в Украине международный проект в сфере ЖКХ. Стоимость проекта - 1100000000 долл. Это кредитные средства от Японии на льготных условиях. До конца текущего года уже будет объявлен тендер на определение подрядчика. Работы по реконструкции продлятся 6 лет. После завершения реконструкции будут решены проблемы очистки стоков и неприятного запаха для жителей Левого берега.

По возвращении мусоросжигательного завода "Энергия" в управление города, уже в 2019 году на нем планируют ремонт котлов и замену фильтров, которые очищают дымовые газы от пыли. Это позволит вдвое снизить объемы вредных выбросов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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