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Кличко-молодший: спорт був для мене інструментом, я не любив його пристрасно

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Колишній чемпіон світу у суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко поділився думками з приводу своєї спортивної, професійної кар’єри, повідомляє УНН з посиланням на T-Online.

За словами легендарного бійця, спочатку він не бачив себе у ролі професійного боксера.

“Я взяв на себе роль професійного боксера. Я не народився боксером. Я хотів подорожувати. Спорт був для мене інструментом. Я не любив його пристрасно. Я хотів відкрити для себе світ. Я хотів побачити пальми, пляжі і океани. Інших людей. Потім я зрозумів: “Добре, я повинен стати спортсменом”, — наголосив Кличко

Поставлена перед собою мета — ось, що мотивувало українця на здобуття нагород та всесвітньої слави.

“До 2004 року я дійсно не любив бокс. Я зробив це, тому що я завжди це робив. Я поставив перед собою мету: я хотів стати олімпійським чемпіоном. Я зробив це в 1996 році. Тоді я отримав професійну ліцензію. Мені було всього 20, а потім з’явився професійний бокс — несподівано з’явилися промоутери, контракти. Я цього не уявляв навіть у моїх найсміливіших мріях. Я багато працював і добився успіху”, — підсумував Кличко-молодший.

Нагадаємо, що брат Володимира вже потрапив до Міжнародного залу боксерської слави.

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