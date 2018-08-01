Кличко-младший: спорт был для меня инструментом, я не любил его страстно

По словам легендарного бойца, сначала он не видел себя в роли профессионального боксера.

“Я взял на себя роль профессионального боксера. Я не родился боксером. Я хотел путешествовать. Спорт был для меня инструментом. Я не любил его страстно. Я хотел открыть для себя мир. Я хотел увидеть пальмы, пляжи и океаны. Других людей. Потом я понял: “Хорошо, я должен стать спортсменом”, — подчеркнул Кличко

Поставленная перед собой цель — вот, что мотивировало украинца на соискание наград и всемирной славы.

“До 2004 года я действительно любил бокс. Я сделал это, потому что я всегда это делал. Я поставил перед собой цель: я хотел стать олимпийским чемпионом. Я сделал это в 1996 году. Тогда я получил профессиональную лицензию. Мне было всего 20, а потом появился профессиональный бокс — неожиданно появились промоутеры, контракты. Я этого не представлял даже в моих самых смелых мечтах. Я много работал и добился успеха”, - подытожил Кличко.

Напомним, что брат Владимира уже попал в Международный зал боксерской славы.