Кличко-молодший про повернення в бокс: ніколи не говори ніколи

"Я вирішив завершити кар'єру тому, що того вимагали мої відчуття, і це був ідеальний час. Через кілька місяців можу сказати, що це було правильне рішення. Повернення? Ніколи не говори ніколи. У цю хвилину я дуже щасливий. Мені 41. Джордж Форман відновив кар'єру в 45. Можливо, через пару років я вирішу, що хочу повернутися", - розповів Кличко.

Нагадаємо, що Володимира та Віталія Кличко нагороджували на "Пожиттєві досягнення в боксі", а молодшому з братів вручали нагороду за його останній бій в кар'єрі.

Як повідомлялося раніше, Тайсон дав оцінку кар'єрі Кличка-молодшого.