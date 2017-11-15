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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12714 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Кличко о возвращении в бокс никогда не говори никогда

Кличко о возвращении в бокс никогда не говори никогда

Киев  •  УНН

 • 26612 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что может позже вернуться в профессиональный спорт. Об этом сообщает ВВС , передает УНН.

"Я решил завершить карьеру потому, что от этого требовали мои ощущения, и это было идеальное время. Через несколько месяцев могу сказать, что это было правильное решение. Возвращение? Никогда не говори никогда. В эту минуту я очень счастлив. Мне 41. Джордж Форман вернул карьеру в 45. Возможно, через пару лет я решу, что хочу вернуться", - рассказал Кличко.

Напомним, что Владимира и Виталия Кличко награждали на " пожизненные достижения в боксе ", а младшему из братьев вручали награду за его последний бой в карьере .

Как сообщалось ранее, Тайсон дал оценку карьере Кличко-младшего.

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