Кличко о возвращении в бокс никогда не говори никогда
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что может позже вернуться в профессиональный спорт. Об этом сообщает ВВС , передает УНН.
"Я решил завершить карьеру потому, что от этого требовали мои ощущения, и это было идеальное время. Через несколько месяцев могу сказать, что это было правильное решение. Возвращение? Никогда не говори никогда. В эту минуту я очень счастлив. Мне 41. Джордж Форман вернул карьеру в 45. Возможно, через пару лет я решу, что хочу вернуться", - рассказал Кличко.
Напомним, что Владимира и Виталия Кличко награждали на " пожизненные достижения в боксе ", а младшему из братьев вручали награду за его последний бой в карьере .
Как сообщалось ранее, Тайсон дал оценку карьере Кличко-младшего.