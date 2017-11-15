Кличко о возвращении в бокс никогда не говори никогда

"Я решил завершить карьеру потому, что от этого требовали мои ощущения, и это было идеальное время. Через несколько месяцев могу сказать, что это было правильное решение. Возвращение? Никогда не говори никогда. В эту минуту я очень счастлив. Мне 41. Джордж Форман вернул карьеру в 45. Возможно, через пару лет я решу, что хочу вернуться", - рассказал Кличко.

Напомним, что Владимира и Виталия Кличко награждали на " пожизненные достижения в боксе ", а младшему из братьев вручали награду за его последний бой в карьере .

Как сообщалось ранее, Тайсон дал оценку карьере Кличко-младшего.