Кличко: місто крок за кроком реалізує необхідні киянам проекти - метро на Троєщину і Виноградар

“Вітаю весь ваш великий колектив з професійним святом — Днем Київського метрополітену. 58 років тому у житті столиці відбулася дуже важлива подія — пуск перших п’яти станцій метро. Сьогодні їх 52! — сказав Кличко. — Але перед нами стоїть не менш серйозне завдання — прокласти лінії метро на Виноградар і Троєщину. Аби зробити життя сотень тисяч киян комфортнішим”, — додав він.

Мер нагадав, що наразі відбувається тендер на будівництво метро на Виноградар. І місто докладає максимум зусиль, щоб 2019-й став роком відновлення і розвитку столичного метрополітену. Також сьогодні тривають переговори з китайським консорціумом щодо проекту метро на Троєщину.

Разом з тим, Кличко зауважив, що в результаті підвищення тарифів на перевезення в громадському транспорті в липні цього року був віднайдений і ресурс для підвищення зарплати співробітникам метрополітену на 25%.

Кличко подякував колективу підприємства за сумлінну працю, недоспані ночі, відданість професії та відданість столиці України.

“І вдень, і вночі ви робите велику і важливу роботу. Щоб 1,5 мільйона пасажирів щодня, скориставшись метро, могли швидко доїхати на роботу чи у своїх справах. А щороку ви перевозите півмільярда пасажирів! Це колосальні цифри!”, — відзначив він.

Кличко вручив подяки міського голови за сумлінне виконання посадових обов’язків шести найкращим співробітникам комунального підприємства.

Нагадаємо, 6 листопада 1960 року відбувся запуск перших п’яти станцій метро — “Вокзальна”, “Університет”, “Хрещатик”, “Арсенальна” та “Дніпро”. Сьогодні у Київському метрополітені працює майже 8 тисяч працівників за 350-ма професіями. 68% спеціалістів працюють у шкідливих та особливо шкідливих умовах, 10% — постійно вночі.

Київський метрополітен має 52 станції, зокрема найглибшу в світі — “Арсенальна” (розташована на глибині 105,5 метрів); майже 70 км тунелей, рейок, стрілочних переводів, шпал; 822 вагони, 130 поїздів для пасажирів щодня; 3 депо, 17 структурних підрозділів.

За останніх чотири роки було модернізовано 135 вагонів метро та реконструйовано станцію “Лівобережна”. Наразі тривають ремонтні роботи на станції “Святошин”.