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Кличко: город шаг за шагом реализует необходимые киевлянам проекта - метро на Троещину и Виноградарь

Кличко: город шаг за шагом реализует необходимые киевлянам проекта - метро на Троещину и Виноградарь

Киев  •  УНН

 • 4914 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил коллектив Киевского метрополитена с Днем метро и вручил лучшим специалистам благодарности городского головы за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы.

"Поздравляю весь ваш большой коллектив с профессиональным праздником - Днем Киевского метрополитена. 58 лет назад в жизни столицы произошло очень важное событие - пуск первых пяти станций метро. Сегодня их 52! - сказал Кличко. - Но перед нами стоит не менее серьезная задача - проложить линии метро на Виноградарь и Троещину. Чтобы сделать жизнь сотен тысяч киевлян комфортнее ", - добавил он.

Мэр напомнил, что сейчас происходит тендер на строительство метро на Виноградарь. И город прилагает максимум усилий, чтобы 2019-й стал годом восстановления и развития столичного метрополитена. Также сегодня ведутся переговоры с китайским консорциумом по проекту метро на Троещину.

Вместе с тем, Кличко отметил, что в результате повышения тарифов на перевозку в общественном транспорте в июле этого года был найден и ресурс для повышения зарплаты сотрудникам метрополитена на 25%.

Кличко поблагодарил коллектив предприятия за добросовестный труд, бессонные ночи, преданность профессии и преданность столицы Украины.

"И днем, и ночью вы делаете большую и важную работу. Чтобы 1,5 миллиона пассажиров ежедневно, воспользовавшись метро, ​​могли быстро доехать на работу или по своим делам. А каждый год вы перевозите полмиллиарда пассажиров! Это колоссальные цифры! ", - отметил он.

Кличко вручил благодарности городского головы за добросовестное выполнение должностных обязанностей шести лучшим сотрудникам коммунального предприятия.

Напомним, 6 ноября 1960 состоялся запуск первых пяти станций метро - "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр". Сегодня в Киевском метрополитене работает почти 8000 работников в 350-ю профессиями. 68% специалистов работающих во вредных и особо вредных условиях, 10% - постоянно ночью.

Киевский метрополитен 52 станции, в частности самую глубокую в мире - "Арсенальная" (расположена на глубине 105,5 метров) почти 70 км тоннелей, рельсов, стрелочных переводов, шпал; 822 вагона, 130 поездов для пассажиров ежедневно; 3 депо, 17 структурных подразделений.

За последние четыре года было модернизировано 135 вагонов метро и реконструировано станцию ​​"Левобережная". Сейчас продолжаются ремонтные работы на станции "Святошин".

Украинские Национальные Новости

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