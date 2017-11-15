Кличко: Ми закуповуємо для медзакладів столиці сучасне обладнання, щоб кияни отримували допомогу високого рівня

Зокрема, у 2016-2017 роках на проведення ремонтних робіт для встановлення МРТ та введення в дію нового відділення, на придбання обладнання, з міського бюджету було виділено понад 131 млн грн.

“Майже 90 відсотків з цієї суми було витрачено саме на закупівлю обладнання. Це надсучасне обладнання, яке є в усьому світі, і зараз воно працюватиме і в Києві, рятуючи життя та здоров’я киян”, — сказав Кличко.

Зокрема, на закупівлю МРТ витратили 40 млн грн, 2-х ангіографів (обладнання для рентгенологічного дослідження кровоносних судин) — 42 млн грн. На закупівлю комп’ютерного томографу (на яке відбувається тендер) виділили 26,5 млн та 5 млн грн на ремонт ангіографу, який вже був в лікарні. Ремонт приміщень обійшовся майже у 18 млн грн.

“Ми закуповуємо те обладнання, яке дійсно потрібне. І щоб кияни могли отримати медичну допомогу не гіршу ніж за кордоном. Наше завдання також — забезпечити гідні умови праці та соціальні стандарти для медичних працівників”, — підкреслив міський голова.

Закупівля нового сучасного обладнання дозволяє проводити ангіографічні дослідження (рентгенологічні дослідження кровоносних судин), стентування судин серця, встановлювати кардіостимулятори, діагностувати захворювання на ранніх етапах. А також - забезпечити доступність коронарного втручання для пацієнтів з симптомами інфаркту міокарда.

Віталій Кличко наголосив, що реформування медицини є одним із пріоритетів для столичної влади, оскільки здоров’я — це найдорожче, що є у кожної людини. Він нагадав, що цього року видатки на фінансування галузі охорони здоров’я в столиці були значно збільшені. І загальна сума сягає понад 8,9 млрд грн. Віталій Кличко нагадав, що місцева влада також активно капітально ремонтує столичні медичні заклади.

Мер додав, що минулого тижня він інспектував Київську міську дитячу клінічну лікарню № 2, де відремонтували приймальне відділення та травмпункт і був позитивно вражений. І ремонт медичних закладів столиці триватиме.

В свою чергу заступник голови КМДА Микола Поворозник додав, що аналогічне обладнання найближчим часом планується встановити у Лікарні швидкої допомоги, Київській міський лікарні № 12, дитячій клінічній лікарні № 7, Київській міській клінічній лікарні № 1, Київській міській клінічній лікарні № 6. “Наше завдання — щоб таке саме обладнання було в кожній лікарні”, — сказав він.

Зі свого боку головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко розповіла, що щороку лише в Києві трапляється 3 тисячі інфарктів.

“Надсучасне обладнання, яке закуплено, дозволить робити маніпуляції, що пов’язані з хворобами серця. Таким чином ми можемо попередити інфаркти і не доводити хворих до інвалідності. На кожному ангіографі ми плануємо проводити 1 тисячу маніпуляцій щороку”, — сказала вона. Головний лікар також додала, що зважаючи на те, що таких ангіографів три, то 3 тисячі пацієнтів отримають невідкладну медичну допомогу.

Відділення рентген-ендоваскулярної хірургії запрацювало в цілодобовому режимі з 2 жовтня. За цей час вже проведено майже 200 оперативних втручань.