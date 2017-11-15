Кличко: Мы закупаем для медучреждений столицы современное оборудование, чтобы киевляне получали помощь высокого уровня

В частности, в 2016-2017 годах на проведение ремонтных работ для установки МРТ и введение в действие нового отделения, на приобретение оборудования, из городского бюджета было выделено более 131 млн грн.

"Почти 90 процентов из этой суммы было потрачено именно на закупку оборудования. Это современное оборудование, которое есть во всем мире, и сейчас оно будет работать и в Киеве, спасая жизнь и здоровье киевлян", - сказал Кличко.

В частности, на закупку МРТ потратили 40 млн грн, 2-х ангиографов (оборудование для рентгенологического исследования кровеносных сосудов) - 42 млн грн. На закупку компьютерного томографа (на которое проходит тендер) выделили 26,5 млн и 5 млн грн на ремонт ангиографа, который уже был в больнице. Ремонт помещений обошелся почти в 18 млн грн.

"Мы закупаем то оборудование, которое действительно нужно. И чтобы киевляне могли получить медицинскую помощь не хуже чем за рубежом. Наша задача также - обеспечить достойные условия труда и социальные стандарты для медицинских работников", - подчеркнул городской голова.

Закупка нового современного оборудования позволяет проводить ангиографические исследования (рентгенологические исследования кровеносных сосудов), стентирование сосудов сердца, устанавливать кардиостимуляторы, диагностировать заболевания на ранних этапах. А также - обеспечить доступность коронарного вмешательства у пациентов с симптомами инфаркта миокарда.

Виталий Кличко подчеркнул, что реформирование медицины является одним из приоритетов для столичной власти, поскольку здоровье - это самое дорогое, что есть у каждого человека. Он напомнил, что в этом году расходы на финансирование отрасли здравоохранения в столице были значительно увеличены. И общая сумма составляет более 8,9 млрд грн. Виталий Кличко напомнил, что местные власти также активно капитально ремонтирует столичные медицинские учреждения.

Мэр добавил, что на прошлой неделе он инспектировал Киевскую городскую детскую клиническую больницу №2, где отремонтировали приемное отделение и травмпункт и был приятно удивлен. И ремонт медицинских учреждений столицы продолжится.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Николай Поворозник добавил, что аналогичное оборудование в ближайшее время планируется установить в Больнице скорой помощи, Киевской городской больницы №12, детской клинической больницы №7, Киевской городской клинической больницы №1, Киевской городской клинической больницы №6. "Наше задача - чтобы такое же оборудование было в каждой больнице", - сказал он.

Со своей стороны главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко рассказала, что ежегодно только в Киеве случается 3000 инфарктов.

"Современное оборудование, закуплено, позволит делать манипуляции, связанные с болезнями сердца. Таким образом мы можем предупредить инфаркты и не доводить больных к инвалидности. На каждом ангиографе мы планируем проводить 1000 манипуляций ежегодно", - сказала она. Главный врач также добавила, что несмотря на то, что таких ангиографов три, то 3000 пациентов получат неотложную медицинскую помощь.

Отделение рентген-эндоваскулярной хирургии заработал в круглосуточном режиме с 2 октября. За это время уже проведено около 200 оперативных вмешательств.