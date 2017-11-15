Кличко: Мы закупаем для медучреждений столицы современное оборудование, чтобы киевляне получали помощь высокого уровня

ukru
Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12714 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 29468 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 40896 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46992 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43650 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90916 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98875 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125969 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115968 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 150674 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 111990 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 126996 просмотра
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

09:37 • 102545 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11:17 • 101046 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 101613 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 101613 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 126996 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 125967 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 127833 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 150672 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 6114 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 108964 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 116137 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 117007 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 122330 просмотра
Актуальное
Кличко: Мы закупаем для медучреждений столицы современное оборудование, чтобы киевляне получали помощь высокого уровня

Кличко: Мы закупаем для медучреждений столицы современное оборудование, чтобы киевляне получали помощь высокого уровня

Киев  •  УНН

 • 7591 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Столичные власти закупают новое современное оборудование для медицинских учреждений Киева, чтобы киевляне получали надлежащую медицинскую помощь, не хуже, чем за рубежом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции Александровской клинической больницы, где была отремонтирована часть помещений и закуплено новое оборудование для отделения рентген-эндоваскулярной хирургии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.

В частности, в 2016-2017 годах на проведение ремонтных работ для установки МРТ и введение в действие нового отделения, на приобретение оборудования, из городского бюджета было выделено более 131 млн грн.

"Почти 90 процентов из этой суммы было потрачено именно на закупку оборудования. Это современное оборудование, которое есть во всем мире, и сейчас оно будет работать и в Киеве, спасая жизнь и здоровье киевлян", - сказал Кличко.

В частности, на закупку МРТ потратили 40 млн грн, 2-х ангиографов (оборудование для рентгенологического исследования кровеносных сосудов) - 42 млн грн. На закупку компьютерного томографа (на которое проходит тендер) выделили 26,5 млн и 5 млн грн на ремонт ангиографа, который уже был в больнице. Ремонт помещений обошелся почти в 18 млн грн.

"Мы закупаем то оборудование, которое действительно нужно. И чтобы киевляне могли получить медицинскую помощь не хуже чем за рубежом. Наша задача также - обеспечить достойные условия труда и социальные стандарты для медицинских работников", - подчеркнул городской голова.

Закупка нового современного оборудования позволяет проводить ангиографические исследования (рентгенологические исследования кровеносных сосудов), стентирование сосудов сердца, устанавливать кардиостимуляторы, диагностировать заболевания на ранних этапах. А также - обеспечить доступность коронарного вмешательства у пациентов с симптомами инфаркта миокарда.

Виталий Кличко подчеркнул, что реформирование медицины является одним из приоритетов для столичной власти, поскольку здоровье - это самое дорогое, что есть у каждого человека. Он напомнил, что в этом году расходы на финансирование отрасли здравоохранения в столице были значительно увеличены. И общая сумма составляет более 8,9 млрд грн. Виталий Кличко напомнил, что местные власти также активно капитально ремонтирует столичные медицинские учреждения.

Мэр добавил, что на прошлой неделе он инспектировал Киевскую городскую детскую клиническую больницу №2, где отремонтировали приемное отделение и травмпункт и был приятно удивлен. И ремонт медицинских учреждений столицы продолжится.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Николай Поворозник добавил, что аналогичное оборудование в ближайшее время планируется установить в Больнице скорой помощи, Киевской городской больницы №12, детской клинической больницы №7, Киевской городской клинической больницы №1, Киевской городской клинической больницы №6. "Наше задача - чтобы такое же оборудование было в каждой больнице", - сказал он.

Со своей стороны главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко рассказала, что ежегодно только в Киеве случается 3000 инфарктов.

"Современное оборудование, закуплено, позволит делать манипуляции, связанные с болезнями сердца. Таким образом мы можем предупредить инфаркты и не доводить больных к инвалидности. На каждом ангиографе мы планируем проводить 1000 манипуляций ежегодно", - сказала она. Главный врач также добавила, что несмотря на то, что таких ангиографов три, то 3000 пациентов получат неотложную медицинскую помощь.

Отделение рентген-эндоваскулярной хирургии заработал в круглосуточном режиме с 2 октября. За это время уже проведено около 200 оперативных вмешательств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы